Пожарные пытаются спасти женский православный монастырь в Ахарне

"Мы столько лет боролись за строительство монастыря, а за пять минут от него ничего не осталось", - рассказал AFP местный житель Теодорос Парастатидис.

Огонь быстро перекинулся на крышу монастыря. Добровольцы попытались разбрызгивать воду из ведер, но этого было недостаточно. Тогда люди стали разбивать черепицу, чтобы дать воде просочиться внутрь. Позже пожарным удалось подтянуть шланг, в тушении приняли участие вертолёты.

В монастыре находится одна из чтимых икон Божией Матери. Её вынесли целой и невредимой.

Икону Божией матери удалось спасти из огня в монастыре Параскевы Пятницы в Ахарне, 23 августа 2023 г. Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Монастырь был основан в 1938 году известным в Греции духовником и исповедником архимандритом Иеронимом (†1943), который, после своей кончины, был погребён в обители. Позднее над местом его захоронения выстроили часовню, освящённую в честь его небесного покровителя Святого Иеронима Стридонского. Она стала местом паломничества многочисленных верующих.

Также обитель известна своей традицией совершения еженедельно всенощного бдения, когда богослужение продолжается с пятницы вечера до утра субботы с чтением специальных молитвословий за народ Греции.

Обитель духовно окормляется братией монастыря Святых Киприана и Иустины. В монастыре проживают десять монахинь, возглавляемых игуменьей Макриной.