Как выживают мигранты, застрявшие у границы Сербии и Венгрии

На территории Сербии, по оценкам ООН, находятся тысячи беженцев. Многие из них хотели бы уехать в другие страны Европы, — в надежде вырваться из нищеты, получить помощь, найти новый дом. Они убеждены, что власти менее обеспеченных государств не решат их проблемы.

Многодетна семья из Сирии с начала этого года живёт в лесу недалеко от границы с Венгрией. «Мы бы хотели уехать в мирную страну, где наши дети могли бы пойти в школу. Власти должны открыть границу Венгрии, чтобы мы смогли попасть в Германию», — рассказывает отец семейства.

Попасть в Европейский Союз из Сербии для нелегальных мигрантов непросто — венгерская граница защищена забором и системой видеонаблюдения, полиция в усиленном режиме патрулирует прилегающие территории в поисках потенциальных нарушителей. Это отпугивает беженцев.

В управлении по миграции г. Канижи говорят, что в понедельник насчитали ок. 70 мигрантов, которые, впрочем, не планировали оставаться в этом районе. Ещё около 20-30 человек, по данным чиновников, живут в палатках в лесу, а некоторые из них ночуют в заброшенных домах.

Вопрос о мигрантах — едва ли не самый болезненный для города Канижи и приграничных районов. Пока беженцы говорят о стремлении в другие страны, некоторые местные жители обвиняют их в вандализме, — якобы, именно иностранцы жгут костры в пустующих домах, справляют там нужду, портят стены и оставляют кучи мусора.

Эта жительница деревни Раде рассказала, что видела, как беженцы забирались к соседям по вечерам. По её словам, непрошеные гости остаются там на всю ночь: разжигают костёр и ложатся спать, — а уже утром уходят. Собеседница Euronews пожаловалась, что после таких ночёвок одном доме в соседней деревне переломали всю мебель.

На сербской стороне венгеро-румыно-сербской границы немало заброшенных домов и фермерских хозяйств: в последние годы молодёжь потянулась в Суботицу или в Белград. Беженцы ночуют в их домах, а органы власти бессильны. Они ожидают, что кто-то другой найдёт решение.