С 6 марта в Идлибе вводится режим прекращения огня — заявление

Российско-турецкие переговоры на высшем уровне, центральным вопросом которых стала ситуации в сирийском Идлибе, завершились в Кремле. Встреча президентов двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - продолжалась около 6 часов, хотя в первоначальной программе на нее отводилось 4 часа.

За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ переговоры проходили за закрытыми дверями. Как отметил президент РФ, по просьбе Эрдогана разговор проводился сначала с глазу на глаз, затем в нем могли принять участие члены делегаций двух стран.

После переговоров лидеры двух стран вышли к представителям СМИ, чтобы рассказать об итогах беседы. В частности, было объявлено о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб с 6 марта, а также о создании Россией и Турцией коридора безопасности в районе трассы М4.