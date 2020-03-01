Идлиб: Турция стягивает войска

Турция утверждает, что в результате атаки её беспилотников в субботу в Сирии были убиты 26 военнослужащих правительственных сил. Анкара заявила, что это ответ за гибель более 30 турецких солдат, убитых в минувший четверг в результате авиаудара сирийских ВВС.

Военное присутствие Турции в Сирии усиливается. В субботу очередной турецкий военный конвой въехал через северо-западный пограничный переход Баб-эль-Хава и направился в сторону Джабаль аз-Завии. В составе конвоя были бронетехника, танки и бульдозеры.

Анкара не скрывает, что намерена противостоять наступлению сирийской армии на Идлиб.

"У нас нет ни желания, ни планов противостоять России. Мы хотим заставить режим прекратить резню, предотвратить радикализацию и миграцию", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Дамаск между тем обвиняет Анкару в том, что она незаконно ввела войска в Сирию и сама способствует радикализации, поддерживая джихадистов, действующих в провинции Идлиб, тогда как правительственные войска при поддержке Москвы пытаются вернуть их под свой контроль.

Syria’s UN Ambassador: #Idlib is Syrian territory. It is not Turkish or NATO territory. Nor is it in Estonia, Belgium, France, Germany or California. #Syria is fighting terrorism on its own soil and is determined to defeat Turkey’s aggression in support of terrorists by any means pic.twitter.com/KI5fwHWxgK — Sarah Abdallah (@sahouraxo) February 29, 2020

В пятницу Турция заявила, что нанесла удары по более чем 200 целям сирийского правительства, убив более 300 сирийских военнослужащих в воздухе, а наземные удары начала в ответ на воздушный удар, в результате которого погибли её военные. Турецкое министерство обороны выпустило видео, на котором, по его словам, были показаны ракетные и воздушные удары по позициям сирийских войск в провинции Идлиб . Министр обороны Хулуси Акар заявил, что атаки будут продолжаться "как планировалось".

С начала месяца в Сирии убиты уже более 55 турецких военных. Президент Турции Эрдоган требует, чтобы войска Дамаска до конца месяца отошли от районов, контролируемых повстанцами, за установленную Сочинским соглашением 2018 года линию Идлибской зоны деэскалации. Он грозит в противном случае широкомасштабными военными действиями.

Противоречивая информация поступает из этого региона. Сирия сообщила о том, что Турция сбила два самолёта Су-24 правительственных войск и уничтожила три установки системы ПВО. Минобороны Турции утверждает, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать турецкие самолёты. Летчики катапультировались. Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало о сбитом сирийском военном самолете, но позже удалило эту информацию. материал. Сведения о сбитом Су-24 появлялись в соцсетях, но Минобороны России эту информацию опровергало.

Ранее было воздушное пространство над Идлибом было закрыто. Сирийское командование заявило, что был сбит дрон, "принадлежавший террористическим группировкам".

Гражданское население покидает регион. Турция, уже принявшая более 3,5 млн беженцев, пообещала разрешить им выезжать в Европу. Аналитики говорят, что это делается с целью оказать давление на ЕС в связи с сирийским конфликтом. Опасения по поводу более масштабной войны и нового миграционного кризиса для Европы растут.

Идлиб на северо-западе Сирии - последний оплот противников сирийского президента Башара Асада. Здесь собрались как отряды вооружённой оппозиции, так и радикальные исламисты. Турция поддерживает некоторые повстанческие группы в этом районе, Россия - правительственную армию.

В попытке разрядить создавшуюся напряжённость Анкара и Москва ведут переговоры. в субботы министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к предстоящей встрече в Москве президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, планируемой на 5 или 6 марта.