Греция ставит заслон

Греческие пограничники применили слезоточивый газ, чтобы остановить группу из нескольких сотен мигрантов, пытавшихся попасть на территорию ЕС со стороны северо-восточной границы с Турцией, через КПП Кастаньес. Это первая массовая попытка после заявления турецких властей о том, что они в течении 72 часов прекратят сдерживать поток нелегальных мигрантов и беженцев, стремящихся попасть в Европу.

Афины сообщают, что турецкие правоохранители на границе исчезли. Греция усиливает контроль со своей стороны.

"Большие группы мигрантов и беженцев собрались на греко-турецкой границе и пытались незаконно проникнуть в нашу страну. Я хочу пояснить: незаконные въезды в Грецию не будут допущены, мы повышаем безопасность наших границ. Греция не несет никакой ответственности за трагические события в Сирии и не пострадает от последствий решений, принятых другими. Я проинформировал Евросоюз о ситуации", - написал в своём Twitter премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Вместо запланированной поездки на остров Самос он провёл экстренное совещание с силовыми министрами, командованием вооружённых сил страны и представителями береговой охраны.

"Наша страна принимает и приветствует всех лиц с легальными проездными документами, но мы не можем принимать граждан других стран без проездных документов", - сказал журналистам министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис

По данным греческой стороны, Турция не только не препятствуют, но и способствуют продвижению мигрантов и беженцев к границе.

Анкара же утверждает, что ослабила контроль за границами с ЕС, так как ей не платят согласованные с Брюсселем средства для содержания беженцев, которых она принимает.

Это нарушает соглашение между ЕС и Турцией от 2016 года о приёме нелегальных мигрантов, хотя о его аннулировании речь пока не идёт. Аналитики говорят, что таким образом Анкара пытается вынудить Брюссель вмешаться в ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

В пятницу около 70 афганцев - в основном женщин и детей - прибыли на греческий Лесбос из Турции. Число мигрантов на острове уже превысило 42 тысячи.

Сотни людей движутся через Турцию и к болгарской границе, откуда также отозваны турецкие пограничники. София срочно усиливает меры безопасности. Премьер-министр страны Бойко Борисов созвал правительство на экстренное совещание.