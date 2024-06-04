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Последние митинги предвыборной кампании в Греции

Плакаты к европейским выборам 2024
Плакаты к европейским выборам 2024 Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Лидеры основных партий Греции проводят последние предвыборные митинги. Партия премьер-министр Мицотакиса Новая демократия лидирует в опросах.

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Всего за несколько дней до выборов в Европейский парламент лидеры основных партий Греции в последний раз перед голосованием встречаются с избирателями. Они надеются, что обеспечат хорошие результаты своим партиям и активизируют участие в выборах, привлекая молодёжь.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"Вспомните, где мы были в 2019 году, когда вы впервые доверились нам. Тогда мы приложили большие усилия, чтобы изменить в первую очередь наш имидж в Европе. Потому что мы чувствовали, что нам не делало чести быть, как вы помните, паршивой овцой. А сегодня Греция - страна, чьё мнение и голос имеют значение в Европе. Приятные сюрпризы связаны с нашими темпами роста, с проводимыми реформами. Мы этого добились".

Лидер СИРИЗА, главной силы оппозиции, Стефанос Касселакис также ведет предвыборную кампанию. Недавние опросы общественного мнения показывают, что СИРИЗА сильно отстает от правящей Новой Демократии, набирая в опросах чуть более 15% голосов.

Лидер Социалистической партии ПАСОК Никос Андрулакис провёл предвыборный митинг в Кавале.Он подчеркнул, что многие европейцы воздерживаются от участия в выборах или делают крайний выбор из-за нестабильности и отсутствия безопасности.

Выборы в Европейский парламент проходят каждые 5 лет путем всеобщего голосования. На данный момент число евродепутатов составляет 705 человек. Но на новых выборах борьба пойдёт за 720 мест.

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