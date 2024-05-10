Опрос Euronews в Греции: на евровыборах побеждает правящая партия

By Euronews

По данным опроса Euronews, около трети греков на июньских выборах в Европарламент готовы проголосовать за правящую "Новую демократию" Кириакоса Мицотакиса.

РЕКЛАМА

Правоцентристское правительство Греции ожидает июньских выборов в Европарламент, чтобы подтвердить свою популярность спустя год после национального голосования.

По данным опроса Euronews, большинство избирателей готовы поддержать "Новую демократию" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которая входит в Европейскую народную партию.

И хотя за последние три месяца поддержка правящей партии уменьшилась на 3% — с 36% до 33% — она всё равно уверенно держится на первом месте. Это своего рода исключение: во многих европейских странах правящие политические силы ожидают неудачи, свидетельствуют опросы.

Борьбу за второе и третье места ведут левая СИРИЗА и левоцентристская ПАСОК. Ожидается, что они получат голоса 13% или 14% избирателей. При этом расстояние между ними и умеренными консерваторами Мицотакиса — целых 20%.

Ожидается, что "Новая демократия" получит на одно кресло больше, чем в нынешнем составе Европарламента — восемь мандатов вместо семи для Европейской народной партии. СИРИЗА, входящая в группу "Европейские объединенные левые", как и раньше, сможет рассчитывать на четыре кресла, а ПАСОК, вероятно, заработает два дополнительных мандата — то есть у Социалистов и демократов появится три кресла.

Судя по подсчетам Euronews, шесть оставшихся у Греции мандатов будут поровну поделены между Европейскими консерваторами и реформистами, группой "Идентичность и демократия" и неприсоединившимися ни к одной из фракций депутатами.

Несмотря на недавние либеральные шаги премьер-министра, вроде легализации однополых браков, аналитики ожидают, что "Новая демократия" получит голоса избирателей, которые хотели бы поддержать ультраправых — в прошлом году националистической партии "Греки" запретили участвовать в выборах.

Популярности партии Мицотакиса добавила и история с Фреди Белерисом. В прошлом году этот этнический грек победил на выборах мэра албанского города Химара, но был задержан властями Албании за коррупцию. В Греции осудили арест Белериса, а "Новая демократия" включила его в список кандидатов на евровыборах.