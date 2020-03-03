Евросоюз выделит Греции 700 млн евро

В то время как на греко-турецкой границе собрались тысячи мигрантов в надежде прорваться в Европу, лидеры ЕС прибыли с визитом на место событий. Во вторник стало известно о том, что Еврокомиссия решила выделить 700 миллионов евро в помощь Афинам. Тем временем греческий премьер подверг жесткой критике Анкару.

Это явная попытка Турции использовать отчаявшихся людей для продвижения своей геополитической повестки и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Сирии. Турции не удастся шантажировать Европу в вопросе по беженцам. Мы готовы поддержать Турцию в миграционном вопросе и найти решение сирийской головоломки, но не на этих условиях. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Грецию "щитом" Европы и пообещала Афинам немедленную финансовую поддержку в размере 200 миллионов евро, еще 500 миллионов будет выделено позже.

Турция нам не враг, и люди - это не просто средство достижения цели. Нам нужно будет помнить об этом в будущем. Я благодарю Грецию за то, что она выступает нашим европейским "щитом" в это трудное время. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Вот то очень важное послание, которое мы хотели бы донести до греческого народа, европейских граждан и всего мира: мы вместе, и мы вместе потому, что мы считаем необходимым защиту границ. И, конечно, крайне важно сейчас действовать соответственно ситуации и проявлять уважение к человеческому достоинству, а также к международному праву. Шарль Мишель председатель Европейского совета

Греческие власти сообщают о пресечении более пяти тысяч попыток перехода границы за последние сутки. 45 человек были арестованы.