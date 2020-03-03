Евросоюз выделит Греции 700 млн евро

В то время как на греко-турецкой границе собрались тысячи мигрантов в надежде прорваться в Европу, лидеры ЕС прибыли с визитом на место событий. Во вторник стало известно о том, что Еврокомиссия решила выделить 700 миллионов евро в помощь Афинам. Тем временем греческий премьер подверг жесткой критике Анкару.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Грецию "щитом" Европы и пообещала Афинам немедленную финансовую поддержку в размере 200 миллионов евро, еще 500 миллионов будет выделено позже.
Греческие власти сообщают о пресечении более пяти тысяч попыток перехода границы за последние сутки. 45 человек были арестованы.