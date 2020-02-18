Россия приостановит въезд китайских граждан

Россия с четверга вводит запрет на въезд для граждан Китая. Ограничения коснутся как трудовых мигрантов, так и студентов и туристов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве назвали это мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Оперативный штаб ссылается на то, что в КНР ухудшается эпидемиологическая обстановка, а китайцы продолжают приезжать в Россию.

Наряду с запретом на въезд прекращается оформление приглашений и разрешений, которые необходимы гражданам Китая для получения рабочих, учебных и туристических виз. Ограничения не коснутся лишь тех, кто собирается лететь с пересадкой в российских аэропортах.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.