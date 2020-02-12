Коронавирус в России: пациенты выписаны из больниц

Гражданин Китая Ван Юньбинь выздоровел и выписан из краевой клинической инфекционной больницы в Чите , где проходил лечении от нового коронавируса. Заболевание у него протекало в легкой форме. В больницу он попал 26 января

А накануне в Тюмени врачи выписали из больницы гражданку Китая, у которой также была выявлена коронавирусная инфекция. Медики сообщили, что девушка абсолютно здорова.

Как отмечают в Минздраве, таким образом можно говорить о благополучном излечении на территории России всех пациентов, у которых было подтверждено заражение. Новых случаев пока не зафиксировано.

Между тем во вторник, чтобы вернуться в Россию, шестым по счету временным коридором Хэйхэ-Благовещенск воспользовались 20 человек.

В регионах Дальневосточного федерального округа под медицинским наблюдением находятся 466 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России.