"Золотой" день сборной Израиля на Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве

Заключительный день Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве стал очень удачным для хозяеев турнира. На верхнюю ступень подиума поднялись Петер Пальчик и Ор Сассон.

Пальчик выступал первым и без труда дошёл до финала в категории до 100 кг, где его соперником стал бразилец Леонардо Гонсалвеш. В этом сложном поединке израильтянин сумел заработать оценку "вадза-ари" и не дать сопернику сравнять счёт до окончания матча . Болельщики пришли в неописуемый восторг и громко скандировали имя своего героя.

В атмосфере всеобщего ликования Пальчик не забыл про своего противника и очень уважительно отнёсся к Гонсалвешу. Награду израильтянин получил из рук Сильвана Адамса, одного из организаторов турнира в Тель-Авиве.

Петер Пальчик:"Каждый зритель на этом стадионе знаком с дзюдо. И по их глазам заметно, что они ждут зрелищных поединков. Думаю, что сегодня мы устроили для них лучшее выступление".

Ор Сассон:"Мы старались".

Пальчик:"Да, мы старались".

Во время матча за золото в самом тяжелом весе среди мужчин Пальчик горячо поддерживал своего товарища по команде. Ор Сассон оправдал ожидания и одолел Ким Сон Мина из Южной Кореи. Израильтянин выполнил бросок сеой-наге и заработал оценку "вадза-ари", которая обеспечила ему победу в этой схватке. Радости израильских болельщиков не было предела: они ждали "золота", но за один день их герои завоевали сразу две высших награды. И конечно, Пальчик первым поздравил чемпиона с трибуны. Министр культуры и спорта Израиля бригадный генерал Мири Регев вручила Сассону золотую медаль.

Ор Сассон:"Я видел, как на нас сегодня смотрели дети: на меня, на Петера, на Саги - лучших дзюдоистов из Израиля. Я горжусь тем, что мы смогли их так вдохновить. Сегодня у них появилась собственная мечта, и это большая..." (Сассон забыл английское слово, Пальчик подсказывает)

Петер Пальчик:"Честь, большая честь".

Сассон:"Да, точно, большая честь".

Пальчик:"Вдумайтесь, каждый второй или третий ребёнок в Израиле занимается дзюдо. С ума сойти!"

Среди женщин особенно отличилась британка Натали Пауэлл. В финале в категории до 78 кг она одержала верх над Бернадетт Граф из Австрии. Пауэлл применила приём о-ути-гари, который принёс ей первое "золото" мирового тура с 2017 года.

Натали Пауэлл: "Сегодня у меня был непростой день. Мне кажется, особенно сложным был полуфинал против Мальцан, мы с ней уже встречались, и каждый раз было нелегко. А в финале я впервые боролась против Граф, но знала, что она очень сильная и завоевала много наград".

В весе до 90 кг победу праздновал бывший чемпион мира Гвак Дон Хан. В решающем матче он одолел Микаила Озерлера из Турции с помощью великолепно выполненного броска соде-цурикоми-гоши. Так в копилке сборной Южной Кореи оказалось третье "золото" Гран-при в Тель-Авиве.

Француженка Роман Дико одержала победу над Тесси Савелкулс из Нидерландов и завоевала высшую награду в самой тяжёлой весовой категории среди женщин.

Самый зрелищный приём дня применил бразилец Рафаэль Маседу в поединке за бронзовую награду в категории до 90 кг. Прекрасно исполненный бросок моротэ-сеой-наге принёс ему оценку "иппон".