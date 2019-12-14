"Мастерс" по дзюдо в Циндао: победы Франции и Нидерландов

В Циндао завершился последний турнир мирового тура международной федерации дзюдо в этом году. В заключительный день соревнований не было равных француженке Фанни Эстель Посвит, которая в марте этого года начала выступать в категории до 78 кг. В финале она одолела подругу по команде и главную соперницу Одри Чёмео.

Я себя прекрасно чувствую! Сегодня мне было совсем не страшно. Думаю, поэтому у меня всё получилось. Фанни Эстель Посвит победительница в категории до 78 кг

В самом тяжёлом весе среди мужчин победу праздновал Хисаёши Харасава. Он продемонстрировал невероятное мастерство, хотя финальный поединок не состоялся из-за травмы Лукаша Крпалека. Золотую медаль Харасава получил из рук Владимира Барты, спортивного директора международной федерации дзюдо.

Награждение в категории свыше 100 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Бронзовый призёр чемпионата мира Михаэль Коррел прекрасно выступил на "мастерсе" в Циндао и одержал верх над несколькими звёздами дзюдо. Сначала он отправил в полёт Варлама Липартелиани великолепно выполненным приёмом учи-мата, за который он получил от судей оценку "иппон". Однако голландец не планировал останавливаться на достигнутом.

Награждение в категории до 100 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

В финале его ждала встреча с бывшим чемпионом мира Аароном Вольфом. Уже в дополнительное время Коррел сделал бросок сеой-наге, который решил исход этого поединка, и голландец поднялся на верхнюю ступень подиума в категории до 100 кг. Бронзовую награду в этом весе завоевал россиянин Нияз Ильясов.

Мы говорили об этом с моим тренером Бенито Маджи. Каждый матч начинается с чистого листа, снова и снова. Я уже сражался с этими спортсменами. Липартелиани - настоящий герой, он один из самых сильных соперников, и победа в поединке против него вызывает невероятные эмоции. Сегодня я был уверен в себе и решителен, думаю, это помогло мне одержать верх. Михаэль Коррел победитель в категории до 100 кг

Занимающая вторую строчку в мировом рейтинге Тесси Савелкулс положила ещё одно золото в копилку сборной Нидерландов. Уже в "голден скор" ей удалось одолеть Ирину Киндзерскую из Азербайджана. Награды в весе свыше 78 кг вручил Нил Адамс, представитель международной федерации дзюдо.

Сенсацией дня стала победа чемпиона мира среди юниоров Лаши Бекаури в матче лучшего дзюдоиста в мировом рейтинге в категории до 90 кг. Николоз Шеразадишвили остался лишь вторым, а Бекаури завоевал первое золото "мастерса" в карьере.

Серебряный призёр в категории до 100 кг Аарон Вольф выполнил самый зрелищный приём дня. В первом отборочном поединке против немца Карла-Ричарда Фрея он сделал безукоризненный бросок учи-мата, за который получил от судей оценку "иппон".