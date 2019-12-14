Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

"Мастерс" по дзюдо в Циндао: победы Франции и Нидерландов

 Комментарии
  Наталия Ряполова 
"Мастерс" по дзюдо в Циндао: победы Франции и Нидерландов
Размер текста Aa Aa

В Циндао завершился последний турнир мирового тура международной федерации дзюдо в этом году. В заключительный день соревнований не было равных француженке Фанни Эстель Посвит, которая в марте этого года начала выступать в категории до 78 кг. В финале она одолела подругу по команде и главную соперницу Одри Чёмео.

View this post on Instagram

Good night ! 🥇 WORLD MASTERS QINGDAO 🙏🏽

A post shared by Fanny Estelle Posvite (@fannyestelleposvite) on

Фанни Эстель Посвит желает всем спокойной ночи
Я себя прекрасно чувствую! Сегодня мне было совсем не страшно. Думаю, поэтому у меня всё получилось.
Фанни Эстель Посвит
победительница в категории до 78 кг

В самом тяжёлом весе среди мужчин победу праздновал Хисаёши Харасава. Он продемонстрировал невероятное мастерство, хотя финальный поединок не состоялся из-за травмы Лукаша Крпалека. Золотую медаль Харасава получил из рук Владимира Барты, спортивного директора международной федерации дзюдо.

Эмануэле Ди Феличиантонио
Награждение в категории свыше 100 кгЭмануэле Ди ФеличиантониоМеждународная федерация дзюдо

Бронзовый призёр чемпионата мира Михаэль Коррел прекрасно выступил на "мастерсе" в Циндао и одержал верх над несколькими звёздами дзюдо. Сначала он отправил в полёт Варлама Липартелиани великолепно выполненным приёмом учи-мата, за который он получил от судей оценку "иппон". Однако голландец не планировал останавливаться на достигнутом.

Эмануэле Ди Феличиантонио
Награждение в категории до 100 кгЭмануэле Ди ФеличиантониоМеждународная федерация дзюдо

В финале его ждала встреча с бывшим чемпионом мира Аароном Вольфом. Уже в дополнительное время Коррел сделал бросок сеой-наге, который решил исход этого поединка, и голландец поднялся на верхнюю ступень подиума в категории до 100 кг. Бронзовую награду в этом весе завоевал россиянин Нияз Ильясов.

Мы говорили об этом с моим тренером Бенито Маджи. Каждый матч начинается с чистого листа, снова и снова. Я уже сражался с этими спортсменами. Липартелиани - настоящий герой, он один из самых сильных соперников, и победа в поединке против него вызывает невероятные эмоции. Сегодня я был уверен в себе и решителен, думаю, это помогло мне одержать верх.
Михаэль Коррел
победитель в категории до 100 кг

Занимающая вторую строчку в мировом рейтинге Тесси Савелкулс положила ещё одно золото в копилку сборной Нидерландов. Уже в "голден скор" ей удалось одолеть Ирину Киндзерскую из Азербайджана. Награды в весе свыше 78 кг вручил Нил Адамс, представитель международной федерации дзюдо.

Сенсацией дня стала победа чемпиона мира среди юниоров Лаши Бекаури в матче лучшего дзюдоиста в мировом рейтинге в категории до 90 кг. Николоз Шеразадишвили остался лишь вторым, а Бекаури завоевал первое золото "мастерса" в карьере.

Серебряный призёр в категории до 100 кг Аарон Вольф выполнил самый зрелищный приём дня. В первом отборочном поединке против немца Карла-Ричарда Фрея он сделал безукоризненный бросок учи-мата, за который получил от судей оценку "иппон".

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.