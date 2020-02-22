Двукратная чемпионка мира по дзюдо Ута Абе вернулась на верхнюю ступень подиума. Соревнования в Дюссельдорфе для 19-летней спортсменки особенные: именно здесь в 2017 году она стала самой юной победительницей турнира мирового тура международной федерации дзюдо. На этот раз в финале японку снова ждала встреча с француженкой Амадин Бушар. Двукратной чемпионке мира удалось взять реванш за поражение на "Большом шлеме" в Осаке в ноябре прошлого года. Общий счёт по итогам шести встреч Абе и Бушар на татами теперь составляет 5-1 в пользу японки. Бушар - едиственная дзюдоистка не из Японии, которая смогла одолеть Уту Абе. Награды в категории до 52 кг вручил Харуки Уэмура, директор института Кодокан.

Я сильно нервничала на турнире "Большого шлема" в Осаке, на этот раз я была гораздо спокойнее и стремилась к победе. Ута Абе победительница в категории до 52 кг

Её брату, также двукратному чемпиону мира, Хифумэ Абе не было равных в весе до 66 кг. Он без труда дошёл до финала, где его соперником стал грузин Важа Маргвелашвили. Мощный бросок о-гоши принёс Абе восьмое "золото" турнира "Большого шлема" в его карьере.

Россиянин Якуб Шамилов уступил в полуфинале Маргвелашвили, а затем одолел Баграта Ниниашвили и завоевал бронзовую медаль в этой категории. Награды вручил Ясухиро Ямасита, директор по развитию международной федерации дзюдо.

Я всегда стараюсь получить "иппон". Сегодня в финале мне это удалось, и я победил. Хифумэ Абе победитель в категории до 66 кг

Француженка Ширин Букли одолела Фуну Тонаки и поднялась на верхнюю ступень пьедестала в самой лёгкой весовой категории среди женщин. Бронзовая медаль в этом весе досталась россиянке Сабине Гилязовой.

Ещё одну медаль сборной Японии принёс трёхкратный чемпион мира Наохиса Такато. В полуфинале против Ким Вон Джина из Южной Кореи он удостоился оценки "иппон" за бросок содэ-цурикоми-гоши, а финальный поединок не состоялся из-за травмы Янг Юнг Вея с Тайваня. Награды вручил Роберт ван де Валле, олимпийский чемпион и амбассадор международной федерации дзюдо.

В категории до 57 кг лучшей стала канадка Джессика Климкайт, которая в финале одолела француженку Сару Леони Сизик, а россиянка Анастасия Конкина завоевала "бронзу".

Самым зрелищным приёмом дня стал бросок содэ-цурикоми-гоши в исполнении россиянина Абдулы Абдулжалилова.