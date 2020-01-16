Германия закроет все угольные ТЭС до 2038 г.

Немецкие борцы с парниковыми газами празднуют промежуточную победу. После дебатов, которые продолжались около года, специальная правительственная комиссия одобрила план закрытия всех угольных электростанций до 2038 г. Для их работников, а также для федеральных земель, зависящих от угольной энергетики, предусмотрены многомиллиардные субсидии.
Эти меры необходимы для того, чтобы Германия смогла выполнить взятые на себя международные обязательства по выбросам парниковых газов.
В настоящее время Германия, в которой нет атомных электростанций, получает энергию главным образом на тепловых электростанциях, на почти 60 процентов которых в качестве топлива используется уголь.
Радикальные зелёные, в частности защитники Гамбахского леса под Кёльном, добивались более раннего закрытия угольных электростанций. Правительство вновь вернётся к обсуждению этой темы в 2026 и 2029 гг, чтобы рассмотреть возможность закрытия станций на три года раньше.