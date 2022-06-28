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Новости Европы

ЕС готовится вернуть в строй угольные электростанции

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 Gregoire Lory
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Добыча угля
Добыча угля   -   Авторское право  Thanassis Stavrakis/AP

Австрия собирается вновь запустить угольную электростанцию. Закрытая в 2020 году, она может быть снова введена в эксплуатацию, чтобы компенсировать возможное прекращение поставок российского природного газа из-за войны в Украине, энергетического эмбарго, вводимого против Москвы, и ответных мер с её стороны, таких как внезапное перекрытие трубопроводов.

«Мы готовимся к тому, что у нас больше не будет той уверенности в бесперебойном снабжении газом, к которой мы привыкли в последние годы и десятилетия, - сказал начальник участка электростанции. Кристоф Курцманн-Фридл. -  Можно выбрать альтернативный энергоресурс. Их несколько. Уголь  особенно подходит для того, чтобы сократить потребление газа».

Австрия — не единственная страна Евросоюза, намеренная расконсервировать свои угольные  электростанции. Аналогичные планы представили Германия и Франция. Это ставит под угрозу цель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году. Конфликт в Украине и его экономические и энергетические последствия, похоже, угрожают климатическим амбициям ЕС.

«Шокирует то, что мы позволяем себе вернуться к сжиганию ископаемого топлива, - сказала Женевьева Понс из парижского Института имени Жака Делора. - Мы вновь открываем тепловые электростанции, которые загрязняют окружающую среду в два раза больше, чем даже газовые электростанции. Вместо этого нужно активно поощрять снижение потребления света и тепла, проводя публичные разъяснительные кампании, как мы это делали в прошлом».

Климатические активисты пытаются не допустить использования войны в Украине для того, чтобы поставить под сомнение "Зелёную сделку" Евросоюза. Брюссель требует от всех столиц ЕС выполнять взятые на себя обязательства. Для того, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, правительством нужно быстрее переводить экономику на чистые технологии, больше использовать возобновляемые источники и закрывать коптящие небо ТЭЦ. Но тогда энергии будет не хватать, счета за коммунальные услуги слишком вырастут, и уже этой  осенью многие европейцы перестанут поддерживать свои правительства.