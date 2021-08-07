Германия: защитить экологию и деревни

2500 человек на западе Германии приняли участие в акции пртеста против расширения добычи угля и сноса близлежащих деревень. Они образовали 4-километровую живую цепь между находящейся под угрозой деревней Лютцерат и близлежащим Кейнбергом.

Лютцерат находится в нескольких сотнях метров от огромного карьера, где немецкий энергетический гигант RWE добывает бурый уголь для сжигания на близлежащих электростанциях.

Добыча угля в Германии должна прекратиться к 2038 году, но экологи говорят, что её необходимо прекратить как минимум на 10 лет раньше, чтобы страна сыграла свою роль в достижении цели Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.