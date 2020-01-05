Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране, в том числе американского контингента. В настоящее время в Ираке размещены 5200 американских военнослужащих.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций. Перед голосованием исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди передал депутатам график вывода войск.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака, в результате одного из которых 2 января были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приостановила подготовку в Ираке бойцов местных сил безопасности из-за обстрелов военных баз. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.