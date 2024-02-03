США наносят удары по Сирии и Ираку. ХАМАС "анализирует" условия сделки

By Euronews

ООН показал спутниковые снимки Газы, где разрушен каждый третий дом

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Вооруженные силы США нанесли первую серию ударов по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии в ответ на гибель трех американских солдат на базе в Иордании. В пятницу Джо Байден принял участие в траурной церемонии на базе ВВС Дувр, куда прибыли тела убитых военных.

Центрком США сообщил, что было поражено более 85 целей в обеих странах. Бомбардировщики также вылетали на задания с континентальной части США. Подчеркивалось, что существуют "четкие, неопровержимые доказательства" того, что пораженные цели были непосредственно связаны с атаками на американцев. О потерях среди ударной группы не сообщается.

Джо Байден написал в Твиттере: "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке", но "если вы причините вред американцу, мы ответим".

В то же время американские дипломаты активно добиваются соглашения о прекращении огня в Газе, надеясь, что ХАМАС его примет. На данный момент террористическое движение дало "предварительное согласие". В то же время его лидеры подвергли критике несколько ключевых элементов проекта, который был в основном согласован между Египтом, Израилем, Катаром и США в Париже в минувшее воскресенье. Издание WSJ утверждает, что внутренние трения среди руководства ХАМАС могут отсрочить, а то и вовсе отменить возможную сделку.

В то время как бои все еще продолжаются, спутниковый центр ООН UNOSAT опубликовал оценку ущерба в Газе, показав, что почти каждый третий дом в секторе был разрушен. Всего было разрушено 22 тысячи различных зданий, еще 14 тысяч получили серьезные повреждения и 33 тысячи - незначительные. Всего пострадало 94 тысячи квартир.