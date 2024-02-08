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Ирак: в результате удара БПЛА США убит командир группировки "Катаиб Хезболлах"

Сгоревший после удара беспилотника США автомобиль, в котором находился убитый командир "Катаиб Хезболлах"
Сгоревший после удара беспилотника США автомобиль, в котором находился убитый командир "Катаиб Хезболлах" Авторское право Hadi Mizban/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Удар был нанесен по автомобилю, в котором находился командир шиитской группировки. Белый дом заявил, что атака была тщательно продумана во избежание жертв среди мирного населения.

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В результате удара американского беспилотника в Багдаде убит старший командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Абу Бакир аль-Саади.

Это последний в череде ударов вооруженных сил США в ответ на нападение в прошлом месяце на базу в Сирии, в результате которого погибли три американских солдата.

Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, убитый командир был ответственен за непосредственное планирование и атаки на ВС США в регионе.

Представитель Белого дома заявил телеканалу, что нанесение удара и его время были тщательно продуманы, чтобы избежать жертв среди невинных людей.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада.

Этот шаг усиливает опасения, что Вашингтон втягивается в более широкий конфликт, вызванный войной между Израилем и ХАМАС в Газе.

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