Права ЛГБТ в Ираке: Брюссель и Вашингтон критикуют новый закон

By Euronews

Госдепартамент США заявил, что принятый парламентом Ирака закон, устанавливающий уголовную ответственность за однополые отношения, представляет собой угрозу правам и свободам человека, и ослабит способность Ирака привлекать иностранных инвесторов.

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Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу принятого парламентом Ирака закона, который запрещает однополые связи. Документ одобрили большинство иракских депутатов, обосновав его необходимость "защитой религиозных ценностей".

Закон предусматривает тюремное наказание за однополые отношения сроком от 10 до 15 лет и не менее семи лет заключения за "пропаганду гомосексуальности" или проституцию.

Госдеп США предупредил, что этот закон может отпугнуть иностранных инвесторов поскольку "международные кампании уже указали, что такая дискриминация нанесет вред бизнесу и экономическому росту.

По данным некоммерческого электронного проекта Our World in Data, в более 60 странах мира однополые сексуальные отношения наказуемы законом.