Из погреба на орбиту и обратно

Из погреба на орбиту. Дюжина бутылок Бордо Гран Крю бороздит космические просторы на борту МКС. Наматывать витки вокруг Земли вино отправили в рамках эксперимента. Ученые будут исследовать созревание напитка в условиях микрогравитации.

"Для нас это возможность узнать, изменится ли в космосе состав вина, его вкусовые качества, как на него будут воздействовать микрогравитация, солнечная радиация и другие параметры. Хранение этих образцов на МКС в течение некоторого времени в таких условиях может оказать положительное воздействие на бактерии", - рассказывает профессор Филипп Дарриет, научный руководитель миссии и директор Института винных исследований университета Бордо.

Как известно, микроорганизмы способствуют ароматизации вин по мере их старения с течением времени. В своем эксперименте ученые надеятся понять, чем отличается процесс дозревания вина в космосе по сравнению с земным.

Выдерживать вино в космосе будут в течение года. Одновременно с ними будут "стареть" образцы такого же вина, но уже на Земле. К сожалению космонавтов, пропустить по стаканчику Бордо на Международной космической станции им не удастся. На борту МКС действует сухой закон. Имя производителя вина остается в секрете, чтобы избежать обвинений в том, что эксперимент является маркетинговой уловкой.

Бордо – не первый хмельной напиток, который доставили на МКС. До этого там уже два раза побывало виски. Так, в 2011-м году образцы ппровели там всего два года и постарели на пять лет. Компания-производитель, проводившая исследование, теперь подумывает о том, чтобы построить свою космическую станцию.