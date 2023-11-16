Бутылки с божоле-нуво 2023 года откупорены

Фестиваль молодого вина существует уже более века, но дата его празднования (разрешения продажи) была закреплена в 1985 году
"Божоле-нуво" уже здесь!". Праздник молодого вина по традиции начался в полночь в третий четверг ноября, как и предписывает традиция, существующая с 1985 года.
Божоле-нуво не претендует на звание изысканного, но благодаря своей легкости и мощной маркетинговой кампанией известно во всем мире.
Фестиваль зародился как праздник, посвященный работе, проделанной на виноградниках и винодельнях в течение года.
Спустя более века он стал регулярным событием и распространился за пределы Франции.
Божоле-нуво из винограда сорта гамэ должно быть выпито в течение 6 месяцев.
В течение всего дня бары, винные погреба, кафе и рестораны организуют мероприятия, посвященные дегустации нового вина.