Бутылки с божоле-нуво 2023 года откупорены

By Euronews

Фестиваль молодого вина существует уже более века, но дата его празднования (разрешения продажи) была закреплена в 1985 году

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"Божоле-нуво" уже здесь!". Праздник молодого вина по традиции начался в полночь в третий четверг ноября, как и предписывает традиция, существующая с 1985 года.

Божоле-нуво не претендует на звание изысканного, но благодаря своей легкости и мощной маркетинговой кампанией известно во всем мире.

Я попробовала "Божоле Нуво", и оно очень хорошее. Немного банановый привкус, как и всегда, но в этом году оно действительно очень хорошее Анн Альбаре посетительница ресторана

Фестиваль зародился как праздник, посвященный работе, проделанной на виноградниках и винодельнях в течение года.

Спустя более века он стал регулярным событием и распространился за пределы Франции.

Божоле-нуво из винограда сорта гамэ должно быть выпито в течение 6 месяцев.

В течение всего дня бары, винные погреба, кафе и рестораны организуют мероприятия, посвященные дегустации нового вина.