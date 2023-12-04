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Сбор винограда для ледяного вина: австрийцы рады морозам

Ледяное вино – гордость таких стран, как Австрия и Германия.
Ледяное вино – гордость таких стран, как Австрия и Германия. Авторское право Eckehard Schulz/AP2009
By Alexander Kazakevich
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-12°С – ужас для европейцев, но не для всех. Виноградари на востоке Австрии в такую температуру собирают урожай.

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Австрийское ледяное вино называют "десертом в стакане". Морозные температуры – идеальные условия для сбора винограда, который специально оставили на лозе до глубокой осени. 

В Кляйнхофляйне в федеральной земле Бургенланд ягоды собирали рано утром, в тёмное время суток и в холодную погоду. 

Замороженные гроздья отправлялись в пресс при температуре около -12°С. 

"Из замороженного естественным путём винограда мы получаем концентрированное сусло. Ягода должна затвердеть от мороза. Это означает, что вода в ней замерзает, а остальные ингредиенты, такие как сахар, остаются в очень вязкой форме. И мы выжимаем всё это потихоньку", – поясняет винодел Штефан Кайзер.

В семье уверены, что в этом году вино будет отменного качества. Нынешний миллезим посветят младшему сыну, который родился в апреле.

"Это будет винтажное вино в честь нашего сына, – говорит Магдалена Кайзер.

Но когда же он сможет его попробовать?

"Когда ему исполнится 16, не раньше", – говорит мать.

Что ж, не у каждого был такой подарок на 16-летие.

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