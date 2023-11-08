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В мире снижается производства вина

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Christophe Ena/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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Виноделие страдает из-за изменения климата.

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Производства вина в мире в этом году снизилось до показателей 1961 года.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, по сравнению с прошлом годом производства упало на 7%.

Одной из основных причин эксперты называют экстремальные природные явления, связанные с изменением климата,  такие как ранние заморозки, проливные дожди и засуха. 

Больше всего страдают производители в южном полушарии, включая Австралию, Аргентину, Чили, Южную Африку и Бразилию.

Франция в текущем году станет ведущим производителем вина в мире, опередив Италию.

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