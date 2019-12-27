РУСАДА официально оспорило отстранение России от международных соревнований

Официальное письмо Российского антидопингового агентства о своем несогласии с решениями, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства, отправлено в ВАДА. Об этом заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства о несогласии с санкциями ВАДА. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии ВАДА до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

9 декабря исполком ВАДА единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта Спортивного арбитражного суда эти санкции не вступят в силу.