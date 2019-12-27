Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Срочная новость

РУСАДА официально оспорило отстранение России от международных соревнований

 Комментарии
  Ольга Патапенка  Euronews 
РУСАДА официально оспорило отстранение России от международных соревнований
Размер текста Aa Aa

Официальное письмо Российского антидопингового агентства о своем несогласии с решениями, принятыми исполкомом Всемирного антидопингового агентства, отправлено в ВАДА. Об этом заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства о несогласии с санкциями ВАДА. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии ВАДА до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

9 декабря исполком ВАДА единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта Спортивного арбитражного суда эти санкции не вступят в силу.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.