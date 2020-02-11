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Спорт

Усманов передал музею МОК манифест Кубертена

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 Павел Барсуков
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Усманов передал музею МОК манифест Кубертена
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CHCIO
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Манифест Пьера де Кубертена передан в дар Олимпийскому музею в Лозанне. На 14 страницах основатель международного Олимпийского движения впервые выдвигает идею возродить спортивные соревнования античности.

Эту речь Кубертен готовил три года и в ноябре 1892-го произнёс в Сорбонне. Спустя всего два года состоялся первый конгресс Международного Олимпийского комитета, а в 1896-м в Афинах прошла первая Олимпиада.

Томас Бах, глава МОК:

"Этот момент живо напоминает нам о наших корнях и о нашей миссии. Со времён Пьера де Кубертена, нашего основателя, всеобъемлющая задача Олимпийского движения — объединить планету мирным состязанием".

Документ в дар музею передал российский предприниматель, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов: в декабре он приобрёл рукопись на аукционе почти за 9 миллионов долларов.

Алишер Усманов, председатель МФФ:

"Эта идея — объединить мир, в котором сейчас так много противоречий, разногласий и конфликтов. С моей точки зрения, это первейшая задача, которую необходимо достичь с помощью спорта".

В декабре стало известно, что российскую сборную на четыре года отстранили от участия в крупных спортивных соревнованиях из-за санкций Международного антидопингового агентства. На Олимпиаду в Токио смогут поехать только те российский спортсмены, которые смогут доказать свою "допинговую чистоту", но и им придётся выступать под нейтральным флагом.

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