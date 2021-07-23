WADA против дизайна российской формы

Руководство Всемирного антидопингового агентства WADA разочаровано тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме в цветах национального флага. Добро на такой дизайн им дал Спортивный арбитражный суд. Он также сократил срок санкций, введенных против России из-за допингового скандала. В WADA отметили, что уважают решение суда, признав улучшение ситуации с российской делегацией.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли уточнил: "Подавляющее большинство делегации, которая приехала на Игры от России, состоит из спортсменов, которые не участвовали в соревнованиях 2012, 2013, 2014 года. Они не были в спорте в то время. Это новое поколение. Было совcем немного имен, квалифицированных как сильные нарушители по базе LIMS, которые потенциально могли приехать, но как видите, никого из них нет. Они не будут участвовать в этой Олимпиаде".

После допингового скандала России на 4 года запретили использовать символику и гимн страны на Олимпиаде и чемпионатах мира, однако затем санкции немного смягчили. Пока же россияне выступают под флагом национального Олимпийского комитета, а при победе в их честь звучит фрагмент Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского.