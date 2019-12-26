Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Генеральная прокуратура сочла, что в [обвинительном] заключении по делу сестер Хачатурян есть нарушения. Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали", - сказал собеседник агентства.

Адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин уточнил, что мера пресечения сестрам продлеваться не будет. "Известно лишь, что судебного продления в виде запрета покидать место жительства с 21:00 до 07:00 утра не будет. Остальные запреты остаются до разрешения наших ходатайств об изменении меры пресечения и отмены части запретов", - сказал он. Сестрам будет все еще запрещено общаться друг с другом, со свидетелями по делу и СМИ.

Ранее следственный комитет завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Дело в отношении двух старших сестер - Ангелины и Крестины - было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Младшую сестру Марию следствие попросило направить на принудительное лечение.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве 27 июля 2018 года. Мужчину нашли с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По обвинению в убийстве были задержаны 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Во время допроса девушки признали свою вину, рассказав, что их действия были вызваны издевательствами со стороны отца.

В ходе расследования было установлено, что на протяжении длительного времени отец "причинял дочерям физические и психические страдания". Это было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство. Кроме того, по данным СМИ, старшие дочери подвергались сексуальному насилию. Проведенная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Хачатурян страдал расстройством личности, выражавшемся в необоснованной агрессии, обостренной подозрительности и авторитаризме.

Дело сестер Хачатурян широко обсуждалось в СМИ. В поддержку девушек выступили некоммерческие организации, журналисты, среди которых Ксения Собчак и Юрий Дудь, а также писательница Наринэ Абгарян.

Петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследования сестер Хачатурян подписали более 115 тыс. человек. В некоторых российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли пикеты в их поддержку.