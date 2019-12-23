Аномально тёплый декабрь в Москве

В понедельник в Москве был побит температурный рекорд. Воздух в столице России в понедельник прогрелся до 6,2 ℃. Это самый тёплый декабрь за более чем сто лет наблюдения за погодой. Непрерывные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

Предыдущий температурный рекорд был поставлен в 2015 г. Средняя московская температура для этого времени года – -6 ℃. Метеорологи объясняют тёплую погоду атлантическим циклоном, который вместе с теплом принёс и проливные дожди на большую часть Русской равнины. В виде снега осадки выпадают только севернее линии Архангельск – Пермь.

Из-за аномально тёплой погоды в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распускаются цветы. В том числе – подснежники, так и не дождавшиеся снега.

Нынешний декабрь остается самым бесснежным за последние годы. По данным московского метеобюро, с начала декабря в городе выпало 16 мм снега при норме 56 мм. До конца этой недели в городе не ожидается ни снега, ни мороза.