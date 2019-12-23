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Франция

Профсоюзы выступают против рождественского перемирия

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  Мария Горковская 
Профсоюзы выступают против рождественского перемирия
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Euronews
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Крики, флаги и дымовые шашки в парижском метро. В понедельник транспортники около 20 минут задерживали движение поездов на станции Gare de Lyon рядом с вокзалом, с которого французы по традиции отправляются на каникулы, в том числе в Альпы.

Это 19 день общенациональной забастовки. Профсоюзы выступают против намеченной правительством пенсионной реформы. Призыв президента Эммануэля Макрона к рождественскому перемирию остался не услышанным, его обещание отказаться от денежного содержания главы государства после ухода с поста - не оценённым.

Хотя по сравнению с первым днем забастовки мобилизация железнодорожников снизилась с 55% до 9,2%, добраться до родных французам непросто. 23 декабря были отменены около 60% от общего числа скоростных электричек, примерно 25% междугородных поездов.

Профсоюзы угрожают и возможными перебоями с бензином. Остановлено производство уже на втором нефтеперерабатывающем заводе страны.

"Я хожу на работу пешком. Примерно два часа каждый день. Но люди пытаются лишь защитить то, что имеют. И я их понимаю", - говорит парижанин.

С ним не согласен другой: "Забастовки не прекращаются. Эта не первая. Они были и в прошлом году, и раньше. Лично мне кажется, есть способы добиваться своих целей, не заставляя страдать других".

Правительство наметило реформу из-за угрожающего роста дефицита национального пенсионного фонда. Но представители многих профессий, на которые распространяется действие так называемых специальных режимов, не желают отказываться от привилегий. В частности, "досрочно" выходить на пенсию наравне с полицейскими и пожарными, по-прежнему желают контроллеры, почтальоны и водители автобусов.

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