Испанская Renfe выходит на французский рынок железнодорожных перевозок

С июля испанская компания будет перевозить пассажиров из Барселоны в Лион и из Мадрида в Марсель.

Испанская железнодорожная компания Renfe с 13 июля открывает железнодорожное сообщение на линии Барселона - Лион. С 28 июля высокоскоростные поезда начнут ходить между Мадридом и Марселем.

"Билеты поступят в продажу 21 июня. Renfe выходит на рынок Франции и намерена стать одним из основных операторов в стране", - заявил генеральный директор Renfe Рауль Бланко.

Первоначально поезда Renfe будут ходить до Лиона и Марселя, но есть также планы "соединить" испанские города с Парижем.

С декабря между Францией и Испанией курсируют только поезда французской компании SNCF. Партнерство с Renfe, действовавшее с 2013 года, было прекращено перед выходом испанской компании на французский рынок.

Renfe станет вторым иностранным железнодорожным перевозчиком, конкурирующим с SNCF , после Trenitalia, который появился на французском рынке в 2021 году.