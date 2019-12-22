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Против фемицида с завязанными глазами

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Против фемицида с завязанными глазами

В Афинах на площади перед греческим парламентом сотни активисток феминистских движений исполнили песню "Насильник — это ты!" Композиция чилийской группы Las Tesis стала вирусной и фактически превратилась в гимн феминисток и групп, выступающих за борьбу с фемицидом. По примеру чилиек песню исполняют с завязанными чёрной тканью глазами.

Собравшиеся на Синтагме гречанки заявляют, что в их стране женщины получают в среднем на 15% меньше мужчин, а их медицинское страхование — на две трети дороже мужского.

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