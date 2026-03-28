Йеменская повстанческая группировка хуситов, поддерживаемая Ираном, заявила, что провела свою первую "военную операцию" против Израиля, выпустив шквал баллистических ракет, что, по ее словам, является проявлением солидарности с подвергшимся агрессии Израиля Ираном, Ливаном, Ираком и Палестиной.

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В видеообращении, опубликованном на платформе X рано утром в субботу, Яхья Сари, военный представитель хуситов, подробно рассказал, что удары были нанесены по "чувствительным израильским военным позициям" и стали дополнением к тому, что он назвал "героическим иранским сопротивлением".

"Йеменские вооруженные силы при поддержке Бога провели свою первую военную операцию, выпустив шквал баллистических ракет, нацеленных на важные военные позиции израильского противника", - заявил Сари.

"Операции проводятся в поддержку усилий Исламской Республики Иран и оси сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине, - добавил он. - Операция успешно достигла своих целей".

"Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока все заявленные нами цели не будут реализованы, как подробно описано в предыдущем объявлении, и пока израильская агрессия не прекратится на всех фронтах сопротивления", - добавил Сари.

Ранее израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону еврейского государства рано утром в субботу впервые с начала войны, что вызвало опасения по поводу возможного вступления в войну хуситов, которые на тот момент еще не взяли на себя ответственность за удар.

Сирены в окрестностях Беер-Шевы и в районе главного израильского центра ядерных исследований сработали трижды за ночь.

Эскалация теперь также ставит под вопрос, будет ли поддерживаемая Ираном группировка, базирующаяся в Йемене, атаковать коммерческие суда, проходящие через Красное море, как это было во время войны Израиля с Газой. Субботние атаки стали разворотом для группировки, которая ранее заявила, что не присоединится к войне по просьбе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в пятницу, 27 марта 2026 года, в Майами-Бич, штат Флорида. Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

В 2024 году США нанесли серию ударов по хуситам в течение нескольких недель. Это было самое интенсивное морское сражение, с которым ВМС сталкивались со времен Второй мировой войны.

Цель операции заключалась в том, чтобы остановить атаки хуситов на суда в Красном море, которые полностью остановили мировое судоходство в проходе, через который ежегодно перевозится товаров на сумму около 1 триллиона долларов.

Израиль наносит удары по иранским ядерным объектам

Тем временем Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана через несколько часов после того, как в пятницу пригрозил "обострить и расширить" свою кампанию против Тегерана. Иран поклялся принять ответные меры и нанес удар по базе в Саудовской Аравии, в результате чего были ранены американские военнослужащие и повреждены самолеты.

Иранская организация по атомной энергии заявила, что объектами ударов стали комплекс по производству тяжелой воды "Шахид Хондаб" в Араке и завод по производству желтого кека "Ардакан" в провинции Йезд. В результате ударов никто не пострадал, и риска заражения нет, заявили в организации. Завод в Араке не работает с тех пор, как Израиль атаковал его в июне.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "заплатит тяжелую цену за преступления Израиля" в своем посте на сайте X в ответ на возобновление атак. Он также обрушился на президента США Дональда Трампа за несоблюдение продленного дипломатического срока, после того как Израиль заявил, что его удары были скоординированы с Вашингтоном.

"Израиль нанес удары по двум крупнейшим иранским сталелитейным заводам, электростанции, гражданским ядерным объектам и другим объектам инфраструктуры. Израиль утверждает, что действовал в координации с США, - написал Арагчи. - Атака противоречит продленному президентом США сроку для дипломатии".

Нападения усиливаются

Очевидцы в восточной части Тегерана сообщили о частичном отключении электричества после авиаударов. В Израиле громкие взрывы прогремели в Тель-Авиве, бригады скорой помощи прибыли почти в десяток мест падения снарядов.

Спасатели извлекают тело из-под обломков жилого дома, пострадавшего в результате ночного американо-израильского удара в Тегеране, пятница, 27 марта 2026 года. Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее поклялся, что Иран "заплатит тяжелую, растущую цену за это военное преступление".

Израиль сосредоточил свои удары в пятницу на объектах "в самом сердце Тегерана", где производятся баллистические ракеты и другое оружие, заявили в ЦАХАЛе. По его словам, он также нанес удары по ракетным пусковым установкам и складам в Западном Иране.

Тем временем Иран продолжают наносить ответные удары по соседним арабским государствам Персидского залива. Саудовская Аравия заявила, что сбила ракеты и беспилотники, нацеленные на столицу страны Эр-Рияд.

Кувейт сообщил, что его порт Шувайх в Кувейт-Сити и порт Мубарак Аль-Кабир на севере страны, строящийся в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", получили "материальный ущерб" в результате атак.

Похоже, что это один из первых случаев, когда связанный с Китаем проект в арабских странах Персидского залива подвергся нападению во время войны.

Цены на нефть продолжают расти

Иран продолжает ограничивать экспорт нефти через важнейший Ормузский пролив, усугубляя и без того тяжелый мировой кризис цен на нефть, в результате которого стоимость топлива для обычных потребителей резко возросла во многих столицах мира.

В субботу нефть марки Brent, являющаяся международным стандартом, продавалась по цене около 107 долларов за баррель, что примерно на 60 процентов выше довоенных цен.

В пятницу Иран объявил, что выполнит просьбу ООН разрешить прохождение гуманитарной помощи и сельскохозяйственных грузов через водный путь, что стало очевидным прорывом.

Али Бахрейни, посол Ирана в Женеве, заявил, что Тегеран согласился "облегчить и ускорить" такое перемещение, но не сообщил об ослаблении ограничений на экспорт нефти.