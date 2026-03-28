Йеменские повстанцы хуситы заявили, что начали первую военную операцию против израильских военных в поддержку сопротивления Ирана и "Хезболлах". Группировка обещает продолжить атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит военные наступления на всех фронтах.
Йеменская повстанческая группировка хуситов, поддерживаемая Ираном, заявила, что провела свою первую "военную операцию" против Израиля, выпустив шквал баллистических ракет, что, по ее словам, является проявлением солидарности с подвергшимся агрессии Израиля Ираном, Ливаном, Ираком и Палестиной.
В видеообращении, опубликованном на платформе X рано утром в субботу, Яхья Сари, военный представитель хуситов, подробно рассказал, что удары были нанесены по "чувствительным израильским военным позициям" и стали дополнением к тому, что он назвал "героическим иранским сопротивлением".
"Йеменские вооруженные силы при поддержке Бога провели свою первую военную операцию, выпустив шквал баллистических ракет, нацеленных на важные военные позиции израильского противника", - заявил Сари.
"Операции проводятся в поддержку усилий Исламской Республики Иран и оси сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине, - добавил он. - Операция успешно достигла своих целей".
"Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока все заявленные нами цели не будут реализованы, как подробно описано в предыдущем объявлении, и пока израильская агрессия не прекратится на всех фронтах сопротивления", - добавил Сари.
Ранее израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону еврейского государства рано утром в субботу впервые с начала войны, что вызвало опасения по поводу возможного вступления в войну хуситов, которые на тот момент еще не взяли на себя ответственность за удар.
Сирены в окрестностях Беер-Шевы и в районе главного израильского центра ядерных исследований сработали трижды за ночь.
Эскалация теперь также ставит под вопрос, будет ли поддерживаемая Ираном группировка, базирующаяся в Йемене, атаковать коммерческие суда, проходящие через Красное море, как это было во время войны Израиля с Газой. Субботние атаки стали разворотом для группировки, которая ранее заявила, что не присоединится к войне по просьбе Тегерана.
В 2024 году США нанесли серию ударов по хуситам в течение нескольких недель. Это было самое интенсивное морское сражение, с которым ВМС сталкивались со времен Второй мировой войны.
Цель операции заключалась в том, чтобы остановить атаки хуситов на суда в Красном море, которые полностью остановили мировое судоходство в проходе, через который ежегодно перевозится товаров на сумму около 1 триллиона долларов.
Израиль наносит удары по иранским ядерным объектам
Тем временем Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана через несколько часов после того, как в пятницу пригрозил "обострить и расширить" свою кампанию против Тегерана. Иран поклялся принять ответные меры и нанес удар по базе в Саудовской Аравии, в результате чего были ранены американские военнослужащие и повреждены самолеты.
Иранская организация по атомной энергии заявила, что объектами ударов стали комплекс по производству тяжелой воды "Шахид Хондаб" в Араке и завод по производству желтого кека "Ардакан" в провинции Йезд. В результате ударов никто не пострадал, и риска заражения нет, заявили в организации. Завод в Араке не работает с тех пор, как Израиль атаковал его в июне.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "заплатит тяжелую цену за преступления Израиля" в своем посте на сайте X в ответ на возобновление атак. Он также обрушился на президента США Дональда Трампа за несоблюдение продленного дипломатического срока, после того как Израиль заявил, что его удары были скоординированы с Вашингтоном.
"Израиль нанес удары по двум крупнейшим иранским сталелитейным заводам, электростанции, гражданским ядерным объектам и другим объектам инфраструктуры. Израиль утверждает, что действовал в координации с США, - написал Арагчи. - Атака противоречит продленному президентом США сроку для дипломатии".
Нападения усиливаются
Очевидцы в восточной части Тегерана сообщили о частичном отключении электричества после авиаударов. В Израиле громкие взрывы прогремели в Тель-Авиве, бригады скорой помощи прибыли почти в десяток мест падения снарядов.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее поклялся, что Иран "заплатит тяжелую, растущую цену за это военное преступление".
Израиль сосредоточил свои удары в пятницу на объектах "в самом сердце Тегерана", где производятся баллистические ракеты и другое оружие, заявили в ЦАХАЛе. По его словам, он также нанес удары по ракетным пусковым установкам и складам в Западном Иране.
Тем временем Иран продолжают наносить ответные удары по соседним арабским государствам Персидского залива. Саудовская Аравия заявила, что сбила ракеты и беспилотники, нацеленные на столицу страны Эр-Рияд.
Кувейт сообщил, что его порт Шувайх в Кувейт-Сити и порт Мубарак Аль-Кабир на севере страны, строящийся в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", получили "материальный ущерб" в результате атак.
Похоже, что это один из первых случаев, когда связанный с Китаем проект в арабских странах Персидского залива подвергся нападению во время войны.
Цены на нефть продолжают расти
Иран продолжает ограничивать экспорт нефти через важнейший Ормузский пролив, усугубляя и без того тяжелый мировой кризис цен на нефть, в результате которого стоимость топлива для обычных потребителей резко возросла во многих столицах мира.
В субботу нефть марки Brent, являющаяся международным стандартом, продавалась по цене около 107 долларов за баррель, что примерно на 60 процентов выше довоенных цен.
В пятницу Иран объявил, что выполнит просьбу ООН разрешить прохождение гуманитарной помощи и сельскохозяйственных грузов через водный путь, что стало очевидным прорывом.
Али Бахрейни, посол Ирана в Женеве, заявил, что Тегеран согласился "облегчить и ускорить" такое перемещение, но не сообщил об ослаблении ограничений на экспорт нефти.