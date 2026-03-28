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Украина и Катар подписали соглашение об обороне: турне Зеленского по странам Персидского залива формирует новые партнерские отношения

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Доху, Катар, 28 марта 2026 года
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Доху, Катар, 28 марта 2026 года Авторское право  Qatar News Agency
Авторское право Qatar News Agency
By Sasha Vakulina
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Доху в субботу в рамках своего турне по странам Персидского залива, спустя месяц после начала войны в Иране.

Украина и Катар в субботу подписали соглашение об обороне в ходе визита президента Владимира Зеленского в Доху, ставшую очередным этапом его поездки по странам Персидского залива для обсуждения помощи Киева в противодействии иранским беспилотникам и установления новых партнерских отношений в регионе.

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Перед визитом в Доху Зеленский посетил Саудовскую Аравию в четверг и ОАЭ в пятницу. Государственное информационное агентство Катара опубликовало фотографию, на которой видно, как президента Украины в аэропорту встречает официальная катарская делегация.

Ранее Зеленский подтвердил, что Катар, а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт направили официальные запросы относительно возможного сотрудничества с Украиной в сфере борьбы с беспилотниками.

Киев направил в регион более 200 своих экспертов по беспилотным летательным аппаратам, еще около 30 направляются в Иорданию и Кувейт, сообщил Зеленский журналистам в чате WhatsApp на прошлой неделе.

После втречи с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в пятницу Зеленский сказал, что для Украины "это принципиальный вопрос: террор не должен господствовать нигде в мире".

"Защита должна быть достаточной везде. Именно поэтому мы открыты для совместной работы, которая в стратегической перспективе, безусловно, укрепит наши народы и защиту жизни в наших странах".

Президент Украины неоднократно заявлял, что в первую очередь Украине нужна противовоздушная оборона от российских баллистических ракет.

В обмен на это Киев готов поделиться своими знаниями и опытом противодействия иранским беспилотникам, которые сотнями атакуют Украину на протяжении более четырех лет полномасштабного вторжения России.

Во вторник Россия в течение 24 часов запустила по Украине почти 1000 беспилотников, что стало одной из крупнейших воздушных атак Москвы с начала полномасштабного вторжения.

"Украина имеет соответствующий опыт в этой сфере - наши города, к сожалению, подвергались ежедневным атакам в течение четырех лет полномасштабной войны. Украинцы разработали соответствующую систему защиты, которая обеспечивает значительный процент перехвата вражеских беспилотников и ракет".

Визит Зеленского в регион Персидского залива проходит в момент наивысшей силы для Киева, поскольку в ходе последней атаки Москвы украинские ПВО достигли впечатляющего показателя перехвата российских беспилотников - 97%.

Как и в четверг в Саудовской Аравии, в пятницу Зеленский встретился с украинскими специалистами по беспилотникам, направленными в ОАЭ, и сказал, что они работают на месте "уже несколько недель".

"Уже есть четкое понимание того, как можно усилить защиту воздушного пространства и критической инфраструктуры в Эмиратах за счет интеграции украинского опыта. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность".

Пока неясно, были ли подписаны какие-либо оборонные соглашения с ОАЭ. Киев объявил о подписании документа об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией ранее на этой неделе во время визита Зеленского в Джидду.

Катар имеет большое значение для Украины. Эта страна зарекомендовала себя как один из главных посредников в гуманитарных вопросах на фоне тотальной войны России против Украины.

Катар помог вернуть десятки украинских детей, насильно депортированных Россией с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а также выступил посредником в возвращении украинских военнопленных.

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