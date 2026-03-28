Полиция Непала арестовала бывшего премьер-министра Кхадгу Прасада Шарму Оли в связи с гибелью десятков людей во время бурных протестов, которые свергли его правительство и привели к новым выборам.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Власти арестовали влиятельного коммунистического лидера в субботу утром в его резиденции на окраине столицы Катманду. За решеткой оказался и Рамеш Лекхак, бывший министр внутренних дел, которого обвиняют в том, что он приказал силовикам открыть огонь по демонстрантам.

Действующий министр внутренних дел Судан Гурунг объявил об арестах в социальных сетях.

"Никто не стоит выше закона. Мы взяли под стражу бывшего премьер-министра Шарму Оли и бывшего министра внутренних дел Рамеша Лекхака", - написал Гурунг в своем посте на Facebook.

"Это не месть кому-либо, это только начало справедливости. Я верю, что теперь страна пойдет в новом направлении".

Расследование комиссии, созданной правительством, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для Оли, Лекхака и начальника полиции во время протестов.

Несколько грузовиков полицейских в спецназовском снаряжении провели аресты в домах этих людей, а затем доставили их в офис районной полиции Катманду.

Аресты произошли через день после того, как новое правительство во главе с рэпером Балендрой Шахом вступило в должность после победы его партии Растрия Сватантра на парламентских выборах в начале этого месяца.

Архив. Вновь избранный премьер-министр Кхадга Прасад Оли приветствует президента после принесения присяги в резиденции президента в Катманду, Непал, 15 июля 2024 г. Niranjan Shrestha/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Шах и Гурунг пообещали восстановить справедливость в отношении убитых и раненых.

Выборы стали первыми в стране после протестов молодежи против коррупции и плохого управления 8-9 сентября, в результате которых погибли 76 человек и более 2 300 получили ранения.

Разъяренные толпы сожгли офисы премьер-министра и президента, полицейские участки и дома высокопоставленных политиков, которые были вынуждены бежать на армейских вертолетах.

Демонстрации, подогреваемые активистами "поколения Z", заставили 12 сентября назначить первую в Непале женщину-премьер-министра Сушилу Карки, судью Верховного суда в отставке, которая работала на этом посту в переходный период до выборов.