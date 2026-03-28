Спустя несколько часов после того, как самый молодой лидер страны был приведен к присяге, полиция Непала арестовала бывшего премьер-министра и экс-главу МВД за жестокое подавление протестов в сентябре прошлого года, в результате которого погибли 76 человек и еще не менее 2300 получили ранения.
Полиция Непала арестовала бывшего премьер-министра Кхадгу Прасада Шарму Оли в связи с гибелью десятков людей во время бурных протестов, которые свергли его правительство и привели к новым выборам.
Власти арестовали влиятельного коммунистического лидера в субботу утром в его резиденции на окраине столицы Катманду. За решеткой оказался и Рамеш Лекхак, бывший министр внутренних дел, которого обвиняют в том, что он приказал силовикам открыть огонь по демонстрантам.
Действующий министр внутренних дел Судан Гурунг объявил об арестах в социальных сетях.
"Никто не стоит выше закона. Мы взяли под стражу бывшего премьер-министра Шарму Оли и бывшего министра внутренних дел Рамеша Лекхака", - написал Гурунг в своем посте на Facebook.
"Это не месть кому-либо, это только начало справедливости. Я верю, что теперь страна пойдет в новом направлении".
Расследование комиссии, созданной правительством, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для Оли, Лекхака и начальника полиции во время протестов.
Несколько грузовиков полицейских в спецназовском снаряжении провели аресты в домах этих людей, а затем доставили их в офис районной полиции Катманду.
Аресты произошли через день после того, как новое правительство во главе с рэпером Балендрой Шахом вступило в должность после победы его партии Растрия Сватантра на парламентских выборах в начале этого месяца.
Шах и Гурунг пообещали восстановить справедливость в отношении убитых и раненых.
Выборы стали первыми в стране после протестов молодежи против коррупции и плохого управления 8-9 сентября, в результате которых погибли 76 человек и более 2 300 получили ранения.
Разъяренные толпы сожгли офисы премьер-министра и президента, полицейские участки и дома высокопоставленных политиков, которые были вынуждены бежать на армейских вертолетах.
Демонстрации, подогреваемые активистами "поколения Z", заставили 12 сентября назначить первую в Непале женщину-премьер-министра Сушилу Карки, судью Верховного суда в отставке, которая работала на этом посту в переходный период до выборов.