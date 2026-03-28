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Князь Монако Альбер II сопровождает папу Льва XIV по двору Почёта Княжеского дворца в Монако
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Видео. Исторический визит Папы Льва XIV в Монако: призыв к справедливости и миру

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Папа Лев XIV совершил первый с 1538 года визит понтифика в Монако и призвал богатое княжество использовать влияние ради справедливости, мира и общего блага.

В субботу Монако принял Папу Римского Льва XIV, это первый папский визит в княжество с 1538 года. Понтифик использовал эту однодневную поездку, чтобы призвать жителей направить богатство и влияние на служение общему благу.

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Прибыв из Рима на вертолете, он был встречен князем Альбером II и княгиней Шарлен, после чего обратился к собравшимся с территории Княжеского дворца, а затем отслужил мессу на стадионе «Луи II».

Однако значение визита не ограничилось церемонией: Монако, государство площадью всего 2,08 кв. километра, остается одной из немногих стран Европы, где католицизм является официальной религией. Для княжества, в котором живут около 38 тысяч человек и которое известно во всем мире как центр финансов, элитного туризма и дипломатии, приезд Папы имел и политическое, и общественное значение.

Папа Лев обратил внимание на растущее неравенство между богатыми и бедными и связал международную известность Монако с его ответственностью за продвижение справедливости и мира. В его программе были встречи с католической общиной, молодежью и катехуменами, что отражает стремление княжества оказывать моральное влияние, несоразмерное его небольшим размерам.

Визит состоялся на фоне стремления Ватикана усилить свой голос в общественных дебатах в Европе, которую все больше определяют секуляризация, конфликты и острые этические споры.

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