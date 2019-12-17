Boeing приостановит выпуск самолётов 737 MAX

Американская компания Boeing ("Боинг") подтвердила, что с января наступающего года на время прекратит выпуск самолётов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс"). Эксплуатация этой модели была приостановлена после катастроф в Эфиопии и Индонезии, но производство продолжалось в ожидании подтверждения о безопасности полётов от Федерального авиационного управления США и других глобальных регуляторов.

В концерне заявляют, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением, но специалисты отмечают, что оно может затронуть 900 компаний, поставляющих запчасти.

Авиационный эксперт Джо Швитерман говорит:

"Компания Boeing первой может признать, что совершила большие ошибки наряду с Федеральным авиационном управлением США в том, что о существующих проблемах не говорилось откровенно, и это, в свою очередь, усугубило ситуацию, так как все время появляются новые подробности, что создаёт эффект мыльной оперы и вызывает сомнения в годности этого лайнера к полётам".

В начале марта в результате крушения в Эфиопии погибли 157 человек. В октября прошлого жертвами катастрофы в Индонезии стали 189 человек.

Руководство авиаконцерна признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов Boeing 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик манёвренности.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолётов данной серии.