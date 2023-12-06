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Авиакомпании в 2024 году ожидают рекордного числа пассажиров и стабильной прибыли

Мюнхен, Германия
Мюнхен, Германия Авторское право Jason Tschepljakow/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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Больше пассажиров, больше прибыли. Международная ассоциация воздушного транспорта улучшила прогноз для отрасли на предстоящий год.

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Авиакомпании ожидают перевезти 4,7 млрд пассажиров в следующем году. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта.

В 2019 году (до пандемии) общий пассажиропоток составил 4,5 млрд. 

Ассоциация также полгает, что в уходящем году авиакомпании получат чистую прибыль в размере 23,3 млрд миллионов долларов. Это более чем в два раза превышает июньский прогноз. В будующем году чистая прибыль приблизится к 26 млрд. 

Авиационная отрасль является одной из наиболее пострадавших от кризиса в области здравоохранения. С 2020 по 2022 год из-за закрытия границ и других ограничений на поездки, авиакомпании понесли совокупные убытки в размере порядка 183 млрд долларов.

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