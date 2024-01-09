United Airlines выявили проблемы в Boeing 737 MAX 9

By Euronews

На самолетах Boeing 737 MAX 9 специалисты обнаружили незатянутые болты на дверях.

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Специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ею самолетах Boeing 737 MAX 9 незатянутые болты на дверях. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном после результатов предварительной инспекции самолетов.

Приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 распорядилось Федеральное управление гражданской авиации США после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines.

ЧП произошло на рейсе Портленд-Онтарио пятого января. Вскоре после вылета у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор. Экипаж совершил экстренную посадку. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.