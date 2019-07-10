Boeing уступил Airbus

Корпорация Boeing опубликовала отчет, согласно которому число поставленных лайнеров уменьшилось почти на 40 % за последние полгода.

В завершившемся квартале заказчики получили всего 13 самолетов.

Стало также известно, что одна из авиакомпаний Саудовской Аравии отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу продукции европейской авиастроительной корпорации Airbus.

На подобные результаты повлияли два крушения Boeing-ов 737 MAX 8 - в марте, а до этого в октябре, в результате чего погибли свыше трехсот человек.

И именно 737 MAX был для Boeing самым продаваемым лайнером.

Boeing уступил впервые за восемь лет титул самого крупного авиастроителя европейскому консорциуму, продажи "аэробусов" разных модификаций выросли почти на 30 % за последние полгода.