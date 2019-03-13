Трамп запретил полеты Boeing 737 Max

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой лайнера такого типа в Эфиопии в минувшее воскресенье. Об этом он сообщил в среду во время брифинга для прессы в Белом доме.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы выпустим срочное распоряжение о запрете всех полетов 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также самолетов, связанных с этой линейкой".

После падения Боинга-737 Max в Эфиопии страны ЕС приостановили эксплуатацию самолетов этого типа. Присоединилась к ним и Норвегия. Однако местный авиаперевозчик Norwegian Air заявил, что не намерен нести убытки за простой техники и собирается предъявить претензии американскому производителю за невозможность эксплуатировать 18 своих боингов.

Генеральный директор Norwegian Air Бьёрн Кьёс :

"Мы абсолютно точно не намерены нести убытки из-за того, что самолеты простаивают на земле. Мы выставим счет за издержки их производителю".

В воскресенье Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение в Эфиопии. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за последние четыре месяца: 29 октября прошлого года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.