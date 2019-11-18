Джозеф Стиглиц: "От торговых войн проигрывают все"

Впоследнее время все мировые экономические индикаторы указывают на одно и то же: экономика в Европе и во всем мире замедляется, и традиционная политическая система пытается найти способы выживания. Лауреат Нобелевской премии экономист Джозеф Стиглиц давно утверждает, что это - результат растущего разрыва между теми, кто создает богатства, и теми, кто ими пользуется.

Мы встретились с ним в Амстердаме, куда он приехал, чтобы представить свою новую книгу.

Эфи Куцокоста, euronews: "Название вашей новой книги - "Всего понемногу: власть, люди, прибыль и прогрессивный капитализм в эпоху недовольства". И мы видим это недовольство во всем мире. Мы видим это во Франции на примере массовых протестов "желтых жилетов". Мы видим это в Гонконге, в Ливане, мы видим это в Чили. Не означает ли все это недовольство, что капитализм фактически достиг своих пределов?"

Джозеф Стиглиц, экономист, лауреат Нобелевской премии:

"Да, это так. Чили - одна из стран, в которых макроэкономические показатели были очень хорошими, но если вы посмотрите на показатели неравенства, то это была одна из стран с наибольшим неравенством. И было поразительно, что люди, как казалось, это приняли. Но потом они перестали с этим мириться. Я попытался объяснить, что нам нужен новый социальный договор между рынком, государством и гражданским обществом. Капитализм займет свое место в истории, но не тот вид капитализма, который у нас был в последние 40 лет.

Это не можем быть такой эгоистичный и беспрепятственный капитализм, когда компании просто максимизируют стоимость акций независимо от социальных последствий. Когда вы делаете это, вы в конечном итоге получаете то, что произошло в Соединенных Штатах - не только неравенство, но и кризис опиоидов. Ожидаемая продолжительность жизни снижается. Были проблемы продовольственных кризисов, детского диабета.

Продовольственные компании эксплуатируют нашу молодежь. Есть такие компании, как Exxon, которые отрицают изменение климата. Есть табачные компании, которые отрицают наличие доказательств, убедительных доказательств того, что сигареты вредны для вашего здоровья. Есть немало примеров того, что можно назвать предосудительным, аморальным поведением".

euronews: "Разделяете ли вы позицию президента Франции Эммануэля Макрона? Он также выступает за переписывание правил для Европейского Союза и еврозоны".

Джозеф Стиглиц: "Полностью. Знаете, проблема в Европе - это рабочие места. Было обещано, что если у вас будет инфляция ниже 2%, дефицит - ниже 3%, долг будет в пределах 60% ВВП, то будет экономический рост. У нас десятилетиями проводилась такая политика. Но сейчас в Европе - застой. То есть ясно, что такая политика не работает".

euronews: "То есть вы видите приближение рецессии, нового кризиса?"

Джозеф Стиглиц: "Я не вижу кризиса. Он может случиться, но я его не вижу. То, что я вижу, - это значительное замедление. И это наблюдается это во всех частях мира, мы видим замедление в Китае, который был двигателем экономического роста с 2008 года, мы видим замедление в США - 1,9%. Это намного лучше, чем снижение, но очень далеко от тех 3,4% и более, которые обещал Трамп, мы видим рецессию в Германии. На мой взгляд, главные проблемы - это торговые войны Трампа и протекционизм, действительно тревожащие мировую экономику".

euronews: "Кто выигрывает от этих торговых войн? Если это не Трамп, не США, не Китай, не Европа, кто же от этого выигрывает?"

Джозеф Стиглиц: "Проигрывают все. Это была действительно плохая идея. А начал все Трамп, сказав, что торговые войны легко выиграть. Это не так. У нас до сих пор нет соглашения - после более чем трехлетних переговоров - нет соглашения с Китаем. Единственное, к чему они пришли, это так называемая "первая фаза" соглашения. А "первая фаза" - это то, о чем "нормальное" правительство договорилось бы с Китаем еще много лет назад. Таким образом, мир потерял очень многое из-за этой неопределенности. Но реальность такова, что даже если будет соглашение, которым порадуют рынки, все будут понимать, если задумаются об этом на минутку, что, когда это будет удобно для Трампа, он разорвет это соглашение".

euronews: "Давайте перейдем к климату - мы уже видим последствия климатических изменений. Они вполне заметны. Все говорят о "зеленой" сделке, но кто будет платить за этот переход, экономический переход к более "зеленой" экономике, особенно в нынешних условиях, когда экономика повсюду замедляется?"

Джозеф Стиглиц: "Когда мы вступали во Вторую мировую войну, кто-нибудь спрашивал, можем ли мы себе это позволить? Я не припомню, чтобы кто-нибудь говорил: "А давайте сдадимся немцам, потому что сражаться нам будет слишком дорого". Мы ведем войну, которая лежит в основе нашего существования, нашего уровня жизни. Вы знаете, в Соединенных Штатах мы теряем около 2 процентов ВВП каждый год из-за пожаров, наводнений, ураганов, заморозков. На самом деле это нападение на нас, на наш мир, каким мы его знаем".

euronews: "И что вы предлагаете?"

Джозеф Стиглиц: "Две вещи. Я возглавлял международную комиссию, и мы, с юридической точки зрения, проанализировали, что потребуется для достижения целей саммитов в Париже и Копенгагене при сдерживании повышения температуры в рамках полутора-двух градусов Цельсия. И мы пришли к выводу - а в подготовке доклада участвовала целая комиссия, - что мы могли бы добиться этого при скромных затратах. И это, по сути, было бы хорошо для нашей экономики, это стимулировало бы нашу экономику. Сейчас мы говорим о замедлении. Инвестиции, которые нам понадобятся, послужат стимулом для экономики. Так что идею о том, что нам придется идти на жертвы ради климата, я считаю абсолютно неправильной".

euronews: "В следующем году в США пройдут выборы. Как вы думаете, кто может победить Дональда Трампа?"

Джозеф Стиглиц: "Я думаю, любой из ведущих кандидатов от демократов. Опросы показывают, что все они победили бы Трампа"

euronews: "Вы бы вернулись в политику, если бы вас попросили?"

Джозеф Стиглиц: "Да, наверное. Я думаю, что это действительно кризисное время для Америки и всего мира. Совершенно ясно, что мы должны реформировать работу нашего общества и нашей экономики".