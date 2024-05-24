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Избиратель и кандидат желают Евросоюзу экономического процветания

Семнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Семнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Pilar Montero Lopez
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Хозяйка парфюмерного магазина в Брюсселе считает, что расширение Евросоюза должно придать всем его членам силы и богатства. Сделать это реальностью - задача следующего состава Европарламента

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Здравствуйте, меня зовут Мириам, мне 47 лет, я бельгийка. Мне задали вопрос: "если бы вы стали евродепутатом, что бы вы сделали?" Я бы постаралась увеличить покупательную способность жителей каждой страны-члена. Присоединение к Евросоюзу должно было сделать все наши страны не слабее, а сильнее. Надо этим пользоваться, чтобы у граждан было больше денег. Вот что я бы сделала: увеличила бы покупательную способность.

Кандидат в депутаты из Латвии, от Социал-демократической партии "Согласие", видит пока бедность миллионов европейцев.

Я хочу, чтобы бюджетно-финансовая политика в Европейском союзе была более либеральной. Нужно позволить правительствам быть смелее в осуществлении крупных государственных инвестиций. В противном случае такие страны, как Латвия, останутся на заднем дворе ЕС и никогда не достигнут экономического уровня старых европейских демократий. Я считаю также, что необходимо покончить с политикой жесткой экономии, которая толкнула многих людей, миллионы европейцев по всему континенту к нищете и экономической миграции. То, о чем я говорю, особенно важно для Латвии, которая потеряла около 15% своих граждан во время экономического кризиса после 2009 года.

Это семнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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