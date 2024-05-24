Избиратель и кандидат желают Евросоюзу экономического процветания

Хозяйка парфюмерного магазина в Брюсселе считает, что расширение Евросоюза должно придать всем его членам силы и богатства. Сделать это реальностью - задача следующего состава Европарламента

РЕКЛАМА

Здравствуйте, меня зовут Мириам, мне 47 лет, я бельгийка. Мне задали вопрос: "если бы вы стали евродепутатом, что бы вы сделали?" Я бы постаралась увеличить покупательную способность жителей каждой страны-члена. Присоединение к Евросоюзу должно было сделать все наши страны не слабее, а сильнее. Надо этим пользоваться, чтобы у граждан было больше денег. Вот что я бы сделала: увеличила бы покупательную способность.

Кандидат в депутаты из Латвии, от Социал-демократической партии "Согласие", видит пока бедность миллионов европейцев.

Я хочу, чтобы бюджетно-финансовая политика в Европейском союзе была более либеральной. Нужно позволить правительствам быть смелее в осуществлении крупных государственных инвестиций. В противном случае такие страны, как Латвия, останутся на заднем дворе ЕС и никогда не достигнут экономического уровня старых европейских демократий. Я считаю также, что необходимо покончить с политикой жесткой экономии, которая толкнула многих людей, миллионы европейцев по всему континенту к нищете и экономической миграции. То, о чем я говорю, особенно важно для Латвии, которая потеряла около 15% своих граждан во время экономического кризиса после 2009 года.

Это семнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.