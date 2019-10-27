"Большой шлем" по дзюдо: Адамян завоевал "бронзу" в Абу-Даби

В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби на стадионе Мубадала разгорелись нешуточные страсти. В центре внимания оказался голландец Рой Мейер. Он без труда дошёл до финала, в котором его соперником стал украинец Яков Хаммо. В этом поединке голландец выполнил удержание, за которое получил оценку "иппон". После победы Мейер пришёл в неописуемый восторг.
Хан Ми Чжин из Южной Кореи завоевала первую медаль турнира "Большого шлема", и сразу золотую! Ей не было равных в самой тяжёлой весовой категории среди женщин, она получала "иппон" за "иппоном". В финале её ждала встреча с француженкой Анной Фатуматой М'Беро. Быстрая контратака, мощный бросок учи-мата - и Хан Ми Чжин поднялась на верхнюю ступень подиума в Абу-Даби.
Николоз Шеразадишвили одержал вторую победу на турнире "Большого шлема" подряд. Выступающий за сборную Испании дзюдоист не оставил другим бывшим чемпионам мира ни малейшего шанса: в полуфинале он уложил на татами серба Неманью Майдова, а в финале - Гвак Дон Хана из Южной Кореи. Шеразадишвили дождался подходящего момента для атаки и уже в дополнительное время заработал оценку вадза-ари, которой было достаточно для победы. Награды в категории до 90 кг вручил Абдулла Аль-Неяди, президент федерации муай-тай и кикбоксинга ОАЭ.
В категории до 78 кг победу праздновала Клара Апотекар. В финале словенка одержала верх над немкой Луизой Мальцан. Апотекар получила золотую медаль из рук президента федерации дзюдо ОАЭ Мохамеда Бин Талуба Аль-Дерая.
Чо Гу Хам из Южной Кореи стал лучшим в весе до 100 кг. На пути к финалу он мастерски выполнил очень эффектный бросок. Бронзовая награда в этой категории досталась россиянину Арману Адамяну.
Ким Сун Мин применил самый зрелищный приём дня в поединке за "бронзу" в самом тяжёлой весовой категории. Сборная Южной Кореи прекрасно показала себя на турнире в Абу-Даби и заняла первое место в общем медальном зачёте.