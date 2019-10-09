Тасоев и Денисов - бронзовые медалисты "Большого шлема" по дзюдо

В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в столице Бразилии всё внимание было приковано к непобедимому Тедди Ринеру.

Награждение в категории свыше 100 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Самым сложным был первый матч: только через 6 минут дополнительного времени француз сумел уложить на татами Кокоро Кагеуру. Затем десятикратный чемпион мира одолел россиянин Инала Тасоева, который в итоге завоевал бронзовую награду. В полуфинале француз одержал победу над действующим чемпионом мира Лукашем Крпалеком. В финальном поединке его ждала встреча с Давидом Мурой. В самом начале матча двукратный олимпийский чемпион выполнил великолепный бросок о-сото-макикоми, который обеспечил королю дзюдо верхнюю ступень пьедестала. Ринер получил медаль из рук менеджера по организации соревнований международной федерации дзюдо Лизы Аллан.

Я прекрасно себя чувствую, сегодня замечательный день. Я хочу стать лучшим на Олимпийских играх в Токио, поэтому очень важно не только тренироваться, но и побеждать на турнирах "Большого шлема". Тедди Ринер победитель в категории свыше 100 кг

В самом тяжелом весе среди женщин финал получился полностью бразильским: Мария-Суэлен Альтеман сразилась с Беатрис Созой. Судьбу золотой медали решила великолепная контратака Созы, в которой она использовала технику аши-ваза.

Очень важно проводить соревнования такого уровня в Бразилии, потому что поддержка родных и друзей придаёт спортсменам сил. Для меня и моих товарищей по команде это очень радостное событие. Беатрис Соза победительница в категории свыше 78 кг

Награды в этом категории вручил обладатель 9го дана по дзюдо Такеши Миура.

Финал в в весе до 90 кг повторил сражение за титул чемпиона мира в 2018 году: на татами вышли Николоз Шеразадишвили и Иван-Фелипе Сильва Моралес. И снова верх одержал Шеразадишвили, выступающий за сборную Испании.

Награждение в категории до 100 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Кубинка Калиема Антомарчи завоевала первый титул турнира "Большого шлема" в своей карьере. Победу в решающем поединке против британки Натали Пауэлл ей принёс мощный бросок ура-наге.

В категории до 100 кг не было равных японцу Кентаро Ииде. В финальном матче его ждала встреча с Рафаэлем Бузакарини. Японец выполнил великолепный приём соде-цурикоми-гоши и поставил точку в споре за "золото".

Россиянин Кирилл Денисов завоевал бронзовую награду в этой категории, а мощный бросок харай-гоши в его исполнении стал самым зрелищным приёмом дня.