Инал Тасоев завоевал "золото" на турнире "Большого шлема" в Осаке

В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Осаке на верхнюю ступень подиума удалось подняться сразу двум иностранцам, а поединок за золотую медаль в категории до 90 кг стал единственным финалом на этом турнире, в котором не было японцев.

Это был захватывающий бой. Давлат Бобонов первым заработал оценку "вадза-ари", однако Бека Гвиниашвили сумел сравнять счёт. В дополнительнео время Гвиниашвили выполнил великолепный бросок, который принёс ему оценку "иппон" и первый титул турнира "Большого шлема" за последние 3 года.

Награды в этой категории вручил Армен Багдасаров, спортивный директор международной федерации дзюдо.

Конечно, я очень рад, что мне удалось победить в Японии. Это важные соревнования, которые дались мне нелегко. После поражения на чемпионате мира в Токио я очень хотел взять реванш. У меня получилось, я чемпион "Большого шлема" в Осаке! Бека Гвиниашвили победитель в категории до 90 кг

Финальный матч в самом тяжелом весе среди женщин повторил сражение за титул чемпионки мира в Токио. На татами встретились Акира Соне и кубинка Идалис Ортис. И снова верх одержала японка: она поставила эффектную точку в споре за "золото", выполнив классический приём дзюдо о-ути-гари. Победу в Осаке обеспечила Соне место в олимпийской сборной.

Ортис - очень сильная дзюдоистка. На протяжении всего поединка я старалась всегда быть на шаг впереди и мне удалось удачно атаковать и победить. Акира Соне победительница в категории свыше 78 кг

Бывший чемпион мира Рюносуке Хага показал, что на этом турнире в категории до 100 кг ему нет равных. В финале он одолел одного из лучших дзюдоистов в своём весе - азербайджанца Эльмара Гасымова. Судьбу золотой медали решил бросок "учи-мата", за который Хага получил оценку "вадза-ари". После окончания матча спортсмены дружески обнялись. Награду победителю вручила Лиза Аллан, менеджер по проведению соревнований международной федерации дзюдо.

В категории до 78 кг японкам досталась золотая, серебряная и бронзовая медали. Мами Умеки одержала верх над подругой по команде Шори Хамадой, и увеличила свои шансы на попадание в олимпийскую сборную.

Россиянину Иналу Тасоеву не было равных в самом тяжелом весе среди мужчин. В финале он одолел японца Хёгу Оту и стал один из немногих иностранцев, кому удалось завоевать "золото" в Осаке.

Гвак Дон Хан из Южной Кореи победил в матче против серебряного призёра чемпионата мира Соичиро Мукаи и выполнил самый зрелищный приём дня - эту подсечку тай-отоши. Оба дзюдоиста удостоились бронзовых наград в категории до 90 кг.