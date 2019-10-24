"Большой шлем" по дзюдо: Абуладзе и Джигарос завоевали "бронзу"

Cледующая остановка мирового тура международной федерации дзюдо - Абу-Даби.
Гусман Кыргызбаев завоевал первое "золото" турнира "Большого шлема" в своей карьере. Финальный поединок против Валида Кьяра был очень напряжённым, но в конце концов победу праздновал казахский дзюдоист. Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Яго Абуладзе. Награды вручил президент федерации дзюдо ЮАР Мохамед Бин Талуб Аль-Дерай.
Ким Джин А принесла сборной КНДР первое "золото" на этом турнире. В финале в категории до 57кг она одолела француженку Сару Леони Сизик. Бронзовая медаль в этой категории досталась россиянке Диане Джигарос. Награды вручил генеральный директор "Евроньюс" Майкл Питерс.
Для Мануэля Ломбардо день сложился очень удачно. Он продемонстрировал невероятное мастерство и в каждом поединке удостоился оценки "иппон". В финале итальянца ждала встреча с азербайджанцем Орханом Сафаровым. Сначала Ломбардо сделал бросок иппон-сеой-наге, а затем поставил точку в борьбе за золото с помощью приём ката-гурума. Итальянец получил медаль из рук Умара Кремлёва, генерального секретаря федерации бокса России.
До олимпиады в Токио осталось меньше года, и Майлинда Кельменди полна решимости защитить титул олимпийской чемпионки. Финал в категории до 52 кг повторил битву за "золото" олимпиады в Рио, и снова косоварка сумела одолеть итальянку Одетту Джуффриду. Однако эта победа была непростой: уже в "голден скор" Кельменди получила оценку "иппон".
Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед показала, что ей по-прежнему нет равных в самом лёгком весе среди женщин и добавила в свою коллекцию ещё одну золотую награду.
Серебряная медалистка в категории до 57 кг Сара Леони Сизик выполнила самый зрелищный приём дня. За эту великолепную подсечку фрацуженка удостоилась оценки "иппон".