"Большой шлем" по дзюдо: Абуладзе и Джигарос завоевали "бронзу"

Cледующая остановка мирового тура международной федерации дзюдо - Абу-Даби.

Гусман Кыргызбаев завоевал первое "золото" турнира "Большого шлема" в своей карьере. Финальный поединок против Валида Кьяра был очень напряжённым, но в конце концов победу праздновал казахский дзюдоист. Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Яго Абуладзе. Награды вручил президент федерации дзюдо ЮАР Мохамед Бин Талуб Аль-Дерай.

Награждение в категории до 60 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Ким Джин А принесла сборной КНДР первое "золото" на этом турнире. В финале в категории до 57кг она одолела француженку Сару Леони Сизик. Бронзовая медаль в этой категории досталась россиянке Диане Джигарос. Награды вручил генеральный директор "Евроньюс" Майкл Питерс.

Для Мануэля Ломбардо день сложился очень удачно. Он продемонстрировал невероятное мастерство и в каждом поединке удостоился оценки "иппон". В финале итальянца ждала встреча с азербайджанцем Орханом Сафаровым. Сначала Ломбардо сделал бросок иппон-сеой-наге, а затем поставил точку в борьбе за золото с помощью приём ката-гурума. Итальянец получил медаль из рук Умара Кремлёва, генерального секретаря федерации бокса России.

Во время матча я всегда сосредоточен. На чемпионате мира в Токио я проиграл в поединке за бронзу против Абе после того, как судья объявил, что у меня иппон. Поэтому в этот раз я не спешил радоваться, дождался окончательного судейского решения, а потом просто заработал ещё одну оценку "вадза-ари". Мануэль Ломбардо победитель в категории до 66 кг

До олимпиады в Токио осталось меньше года, и Майлинда Кельменди полна решимости защитить титул олимпийской чемпионки. Финал в категории до 52 кг повторил битву за "золото" олимпиады в Рио, и снова косоварка сумела одолеть итальянку Одетту Джуффриду. Однако эта победа была непростой: уже в "голден скор" Кельменди получила оценку "иппон".

Я знаю, как себя замотивировать, потому что я уверена, чего хочу: снова стать олимпийской чемпионкой. Я знаю, что для этого нужно сделать и прикладываю все усилия, чтобы защитить свой титул и прославить свою страну. Майлинда Кельменди победительница в категории до 52 кг

Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед показала, что ей по-прежнему нет равных в самом лёгком весе среди женщин и добавила в свою коллекцию ещё одну золотую награду.

Серебряная медалистка в категории до 57 кг Сара Леони Сизик выполнила самый зрелищный приём дня. За эту великолепную подсечку фрацуженка удостоилась оценки "иппон".