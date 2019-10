"Большой шлем" по дзюдо: Абуладзе и Джигарос завоевали "бронзу"

View this post on Instagram

Поздравляем Диану Джигарос (57 кг) и Яго Абуладзе (60) с бронзой на Большого шлема в Абу-Даби! #Judodabudhabi2019 #rusjudoteam #judo #worldjudo #сборнаяроссии #дзюдо #judorussia