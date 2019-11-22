"Большой шлем" по дзюдо: непобедимые японцы и Амандин Бушар

В первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Осаке почти все разыгранные золотые награды достались хозяевам турнира, и только Амандин Бушар удалось, казалось бы, невозможное. Француженка не просто завоевала "золото" в категории до 52 кг: ей удалось одержать верх над действующей чемпионкой мира Утой Абе. До этого дня японка не потерпела ни одного поражения за три года. Через четыре минуты дополнительного времени Бушар выполнила бросок ката-гурума, который принёс ей оценку "вадза-ари".

Я понимала, что мы в Осаке и моя соперница в финале - японка. Я должна была попробовать победить и очень рада, что мне удалось. Амандин Бушар победительница в категории до 52 кг

Золотую медаль ей вручила принцесса японского Императорского Дома Томохито Микаса.

После того, как федерация дзюдо Японии объявила, что действующие чемпионы мира, которые станут лучшими в Осаке, войдут в состав олимпийской сборной, у Хифуме Абе не осталось права на поражение. И он сумел сохранить шанс на участие в Олимпиаде, одержав победу в финальном матче против действующего чемпиона мира Ёсиро Маруямы, а заодно отыгрался за поражение в полуфинале мирового первенства. Абе получил награду из рук Ясухиро Ямаситы, президента федерации дзюдо Японии.

Да, я много раз сражался против Ёсиро Маруямы, и проиграл несколько последних матчей подряд. Поэтому на этот раз у меня было предчувствие, что я не уступлю. И я смог одержать верх. Думаю, что благодаря Маруяме я стал сильнее. Хифуме Абе победитель в категории до 66 кг

Трёхкратный чемпион мира Наохиса Такато поставил новый рекорд: он победил на 10 турнирах "Большого шлема" подряд. В финальном поединке в категории до 60 кг он одолел занимающего первое место в мировом рейтинге Рюдзю Нагаяму. Бронзовый призёр олимпиады в Рио взял реванш за поражение на чемпионате мира. Уже в дополнительное время Такато удалось вырвать победу из рук товарища по команде.

Бывшая чемпионка мира Тонаки Фуна одолела испанку Хулию Фигероа и увеличила свои шансы на отбор в олимпийскую сборную. Сначала японка выполнила удержание, а затем поставила точку в споре за "золото" броском ко-ути-гари.

Четвёртое золото в копилку сборной родины дзюдо положила Момо Тамаоки. В финальном поединке в категории до 57 кг её соперницей стала Линь Чень Лин с Тайваня. Победу в этом поединке японке принесло удержание. Хозяева турнира завоевали 13 из 20 наград, разыгранных в первый чень соревнований, а серебряный медалист в категории до 66 кг Ёсиро Маруяма применил самый зрелищный приём дня: бросок учи-мата.