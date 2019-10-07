Яшуев завоевал "бронзу" турнира "Большого шлема" по дзюдо

Мировой тур международной федерации дзюдо вернулся в Бразилию. В столице этой страны начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.

В финальном поединке в категории до 57 кг бразильянка Кетелин Нашименто встретилась с британкой Некодой Смит-Дэвис.

Точку в споре за золотую медаль поставил бросок о-сото-гари, за который Смит-Дэвис удостоилась оценки "иппон".

Я пару раз пыталась применить этот приём во время схватки, но неудачно. И в подходящий момент я решила попробовать ещё раз, и у меня получилось. Но я не была уверена, что заработала высшую оценку, потому что моя соперница моментально вскочила на ноги. Когда я посмотрела на судью, он показал мне "иппон", и тогда я поняла, что победила. Некода Смит-Дэвис победительница в категории до 57 кг

В самом лёгком весе среди мужчин не было равных бразильцу Аллану Кувабаре, который до этого турнира занимал в мировом рейтиге 202 строчку. В финале он сумел одолеть более опытного товарища по команде Эрика Такабатаке и заработал своё первое "золото" мирового тура. Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Ислам Яшуев.

Награждение в категории до 60 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Я знал, что мне придётся нелегко, ведь в этих соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены со всего мира. Я показал, на что способен, эта победа значительно улучшит мою позицию в рейтинге и, кто знает, может быть, на одном из следующих турниров я буду в числе фаворитов. Аллан Кувабара победитель в категории до 60 кг

Награды в этой категории вручил президент федерации дзюдо Бразилии Сильвио Акасио Боржес.

Бразильянка Габриэла Шибана была серьёзно настроена на победу, однако в категории до 48 кг не было равных Катарине Коште из Португалии. В финальной схватке ей удалось получить оценку "вадза-ари", которая обеспечила ей первый титул турнира "Большого шлема" в карьере.

Катарина Кошта Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Золотую медаль Кошта получила из рук министра спорта Бразилии Леандро Круса.

Второе "золото" хозяевам турнира принёс Даниэль Карнин. В финальном матче в категории до 66 кг он одержал верх над итальянцем Мануэлем Ломбардо. Исход поединка решил приём сеой-отоши, после этого бразильцу удалось сохранить преимущество до конца схватки.

Первую золотую награду турнира "Большого шлема" Карнину вручил представитель национального конгресса Бразилии, двукратный чемпион мира по дзюдо Жуан Дерли.

В категории до 52 кг победу праздновала итальянка Одетта Джуффрида. После неудачной атаки Лариссы Пименты она сумела перейти к технике не-ваза и завершила поединок удушающим приёмом. Это второе "золото" турнира "Большого шлема" в карьере итальянки.

Одетта Джуффрида и Ларисса Пимента Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Олимпийский чемпион Беслан Мудранов на этом турнире остался без медали, однако мощный бросок ура-наге в его исполнении стал одним из самых зрелищных моментов дня.