Яшуев завоевал "бронзу" турнира "Большого шлема" по дзюдо

Мировой тур международной федерации дзюдо вернулся в Бразилию. В столице этой страны начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.
В финальном поединке в категории до 57 кг бразильянка Кетелин Нашименто встретилась с британкой Некодой Смит-Дэвис.
Точку в споре за золотую медаль поставил бросок о-сото-гари, за который Смит-Дэвис удостоилась оценки "иппон".
В самом лёгком весе среди мужчин не было равных бразильцу Аллану Кувабаре, который до этого турнира занимал в мировом рейтиге 202 строчку. В финале он сумел одолеть более опытного товарища по команде Эрика Такабатаке и заработал своё первое "золото" мирового тура. Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Ислам Яшуев.
Награды в этой категории вручил президент федерации дзюдо Бразилии Сильвио Акасио Боржес.
Бразильянка Габриэла Шибана была серьёзно настроена на победу, однако в категории до 48 кг не было равных Катарине Коште из Португалии. В финальной схватке ей удалось получить оценку "вадза-ари", которая обеспечила ей первый титул турнира "Большого шлема" в карьере.
Золотую медаль Кошта получила из рук министра спорта Бразилии Леандро Круса.
Второе "золото" хозяевам турнира принёс Даниэль Карнин. В финальном матче в категории до 66 кг он одержал верх над итальянцем Мануэлем Ломбардо. Исход поединка решил приём сеой-отоши, после этого бразильцу удалось сохранить преимущество до конца схватки.
Первую золотую награду турнира "Большого шлема" Карнину вручил представитель национального конгресса Бразилии, двукратный чемпион мира по дзюдо Жуан Дерли.
В категории до 52 кг победу праздновала итальянка Одетта Джуффрида. После неудачной атаки Лариссы Пименты она сумела перейти к технике не-ваза и завершила поединок удушающим приёмом. Это второе "золото" турнира "Большого шлема" в карьере итальянки.
Олимпийский чемпион Беслан Мудранов на этом турнире остался без медали, однако мощный бросок ура-наге в его исполнении стал одним из самых зрелищных моментов дня.