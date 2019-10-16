Сирийские курды покидают свои дома

Десятки тысяч человек покинули свои дома в районе боевых действий на северо-востоке Сирии. Большинство из них остаются внутри страны, но некоторые бегут в соседний Ирак.

В лагерь "Домиз", расположенный на территории иракской провинции Дахук, прибыли 500 сирийских курдов. Кого-то до границы сопроводили местные власти, но есть и те, кто приехал самостоятельно.

Варда Мохаммед рассказывает: "Нас не хотели пускать через границу, поэтому я и мои дети попали сюда нелегальным путём. Мы очень долго шли пешком, мы очень устали".

Сообщается о жертвах и раненых среди мирного населения как в Сирии, так и в Турции. По оценкам ООН, из районов, где Анкара проводит военную операцию, в общей сложности бежали уже 160 тысяч человек, в том числе 70 тысяч детей. Многие останавливаются у родственников и друзей. Также, на территории школ и недостроенных зданий организованны 33 временных пристанища.

При этом водная станция, обслуживающая 400 тысяч жителей города Эль-Хасака, до сих пор не работает.

Хивин Мохаммед смогла перебраться в Ирак. Она говорит: "Мы — здесь, а наши семьи и родственники до сих пор не смогли приехать, некоторые из них больны, а другим сложно передвигаться из-за преклонного возраста. Мы призываем президента Сирии Башара Асада открыть пограничные переходы, чтобы люди смогли сюда попасть".

Из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии международные гуманитарные организации, такие как "Врачи без границ" сворачивают свою деятельность и прекращают оказывать помощь населению в этом регионе.